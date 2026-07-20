El significado de 1893 en la camiseta de Argentina en la final del Mundial contra España

España continúa celebrando la conquista del Mundial 2026 después de imponerse a Argentina (1-0) en una final que ya forma parte de la historia del fútbol español.

La Selección pone rumbo a Madrid para recibir el homenaje de miles de aficionados y lucir la segunda estrella sobre su escudo.

Más allá del resultado, el partido ha dejado un pequeño detalle en la equipación de Argentina que, quizás, ha despertado la curiosidad de algunos espectadores.

133 años de antigüedad

Debajo del cuello de la camiseta albiceleste figura el número 1893, una fecha que recuerda el nacimiento de la institución que ha dirigido el fútbol argentino durante más de un siglo.

El número hace referencia al 21 de febrero de 1893, día en que fue fundada 'The Argentine Association Football League', entidad que, en 1939, pasó a ser la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La propia asociación fija esa histórica fecha como uno de los pilares de la identidad de la federación argentina, motivo por el que lo incorpora en distintos elementos oficiales, incluida la equipación de la selección nacional.

El padre del fútbol argentino

La fundación estuvo liderada por el profesor escocés Alexander Watson Hutton, considerado el padre del fútbol argentino. Junto con representantes de clubes como Quilmes, Lomas Athletic, Flores Athletic y Buenos Aires English High School, impulsó la creación de una organización estable que permitiera ordenar las competiciones y desarrollar este deporte en el país.

Aunque en 1891 ya había existido una primera liga de fútbol en Argentina, aquella organización desapareció tras apenas una temporada de competición.

Afiliación con la FIFA

Después de un año sin actividad oficial, Watson promovió la creación de una nueva asociación en 1893, considerada el verdadero origen institucional de la entidad, que continúa funcionando en la actualidad.

La AFA también destaca por ser la asociación nacional de fútbol más antigua de América que permanece en activo. Además, está afiliada a la FIFA desde 1912 y fue una de las entidades fundadoras de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en 1916.

Messi sostiene el baderín de la Asociación del Fútbol Argentino. / CARL RECINE / Getty Images via AFP

El fútbol, parte de la educación argentina

Watson resulta imprescindible para entender el desarrollo del fútbol argentino. El educador escocés llegó a Buenos Aires en 1882 y defendió la incorporación del deporte en los colegios como parte de la formación de los estudiantes.

Tras abandonar el colegio Saint Andrew's, fundó el Buenos Aires English High School, desde donde impulsó definitivamente la práctica del fútbol en el país.

La popularidad de este deporte en Argentina

Años después también creó el Alumni Athletic Club, uno de los equipos más dominantes del fútbol amateur argentino, cuyos éxitos contribuyeron a popularizar un deporte que todavía daba sus primeros pasos fuera de Europa.

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Su influencia fue tan importante que la propia AFA lo reconoce como el principal impulsor del fútbol argentino y el fundador de la institución que hoy gobierna este deporte en el país.