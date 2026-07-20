El gesto de Lamine Yamal durante la tangana entre Argentina y España | Vídeo

España ha vuelto a ser campeona del mundo de fútbol 16 años después. Lo ha vuelto a conseguir con gol en la prórroga, después de una final contra la Argentina de Leo Messi que tuvo dominado de principio a fin pero que, sin embargo, requirió de un gol heroico de Ferran Torres en el minuto 105 para deshacer el empate en el marcador y llevar a la Selección a lo más alto.

Tras el pitido final del árbitro, una mezcla de éxtasis y tensión invadió el césped del MetLife Stadium de Nueva York. Por un lado, todos los integrantes de 'La Roja', 'staff' y jugadores, saltaron a celebrar el segundo Mundial de su historia, hito que solo Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Francia y Uruguay habían logrado antes. Paralelamente, los 120 minutos de tensión e intensidad acumuladas por ambas partes derivaron en un intercambio de empujones y manotazos, con Eric García y Gavi como protagonistas por un lado y Leandro Paredes por el otro.

Pese a todo, las cámaras no perdieron de vista al nombre propio de la nueva bicampeona, Lamine Yamal, quien –evadido de celebraciones y tanganas– dejó un gesto muy comentado en redes.

El comentado rezo de Lamine Yamal

Brincos de alegría y saltos de euforia es todo lo que cabría esperar de un chico que a sus recién cumplidos 19 años puede saborear la gloria de haber conseguido unos de los títulos más ansiados –si no el que más– por cualquier futbolista. No con Lamine Yamal.

Muchas veces alejado del perfil propio de un chaval de su edad, la primera reacción del extremo de Rocafonda fue muy distina a la del resto de sus compañeros. Mientras algunos suplentes corrían a abrazarse con titulares y otros resolvían sus disputas personales, la joven perla del Barça se echó de rodillas al suelo para rezar. Un gesto que recordó a la celebración de su único gol en esta cita mundialista, cuando tras empujar el balón a la red contra Arabia Saudí se arrodilló para hacer lo propio.

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La secuencia de acontecimientos dejó una postal del momento algo curiosa: en primer plano, Lamine Yamal con los ojos cerrados y las palmas abiertas, orando en silencio; detrás, jugadores de la 'Roja' y la 'Albiceleste' intentando separar a sus compañeros involucrados en trifulca.