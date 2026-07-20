¿A qué hora llega la selección a España?

España ya está de celebración. La Selección dirigida por Luis de la Fuente ha conquistado este domingo el Mundial de 2026 tras imponerse a Argentina (1-0) en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU).

La Roja ha logrado así la segunda estrella de su historia, 16 años después del histórico título de Sudáfrica 2010. El combinado nacional vuelve a situarse en la cima del fútbol mundial después de completar un campeonato brillante y de vencer a la vigente campeona del mundo.

El precio de la victoria

La final ha despertado una enorme expectación en todo el país y ha reunido frente al televisor a millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los acontecimientos televisivos más seguidos del año.

Al impacto deportivo se suma también el económico: la FIFA repartirá una importante prima por el título conquistado a cada jugador, además del premio económico que percibirá la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Llegada inminente a Madrid

Ahora, toda la atención se traslada a Madrid, donde este lunes los campeones celebrarán el título junto a miles de aficionados en una multitudinaria rúa organizada por la RFEF.

La expedición española aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sobre las 14:30 horas (hora peninsular española). Tras ello, los futbolistas participarán en las tradicionales recepciones institucionales antes de encontrarse con la afición.

Rúa por la capital

El primer acto oficial tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde serán recibidos por los Reyes, sobre las 17:30 horas. Posteriormente, la Selección acudirá al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una vez concluidos estos compromisos institucionales, a las 19:00 horas comenzará la esperada rúa por las calles de la capital, desde la plaza de Moncloa hasta llegar a la Plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración (alrededor de las 21:00 horas).

La jornada promete ser una celebración histórica de los jugadores, que compartirán con toda la afición el segundo Mundial conquistado por La Roja.