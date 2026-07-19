Vicente del Bosque, exseleccionador de España: "Esperaba un poco más de Lamine Yamal"

La selección española ya está en la final del Mundial. El triunfo ante Francia ha colocado al equipo de Luis de la Fuente en el último escalón hacia un título histórico, y el país vive días de euforia y expectación antes del duelo decisivo contra Argentina, una selección tan competitiva como emocional.

En ese contexto, Vicente del Bosque ha ofrecido una de las valoraciones más completas y sinceras sobre el rendimiento de España y el desafío que espera el domingo.

El análisis de Del Bosque sobre Lamine Yamal

El exseleccionador reconoció que esperaba "un poco más" del Mundial de Lamine Yamal, aunque destacó su capacidad para abrir el campo y su talento innato: "Tiene algo que no se aprende, sino que se nace con ello". Para Del Bosque, "da gusto verlo jugar", y su presencia sigue siendo una de las grandes armas ofensivas de España.

También lamentó no haber visto más minutos de Nico Williams, "que tiene mucho arte", y elogió el rendimiento de Baena, "al que hay que reconocerle el trabajo que ha hecho".

Luis de la Fuente, incuestionable

Del Bosque fue contundente al hablar del seleccionador: "Tenemos una selección estupenda y un excelente seleccionador". Aseguró que nadie debería cuestionar a Luis de la Fuente, más allá de los críticos habituales, y subrayó que "representa muy bien lo que es el seleccionador de un país".

El exentrenador valoró especialmente el ambiente del grupo: jugadores jóvenes, con buena actitud, y un vestuario sano pese a que muchos de los 26 convocados tienen pocos minutos. Para él, ese equilibrio es clave en un Mundial.

El partido ante Francia: una exhibición

Del Bosque calificó el encuentro contra Francia como "muy bueno, una demostración de seguridad en todos los sentidos". Destacó que España supo atacar y defender sin mostrar debilidades y que el equipo "se ha desarrollado" hasta convertirse en un conjunto sólido y fiable.

También elogió el clima dentro del vestuario y la figura del seleccionador, que "acompaña en todo eso" y contribuye a que el grupo funcione.

Argentina, emoción y dureza antes de la final

El exseleccionador analizó también el papel de Argentina en el torneo y dejó una de las frases más comentadas de la noche: “Los argentinos no han parado de llorar”. Lo dijo al referirse a la emoción que vio en los jugadores tras su clasificación, aunque Manu Carreño añadió con humor que espera que “lloren el domingo, pero por otra cosa”.

Del Bosque elogió la competitividad de la albiceleste, que "desde el primer minuto estuvo provocando a los ingleses" y que planteó un partido durísimo. Avisó de que el árbitro deberá estar muy atento en la final por la intensidad argentina.

Noticias relacionadas

Del Bosque cerró su intervención con un deseo: que esta selección remate el trabajo el domingo. “Creo firmemente en ella”, afirmó, convencido de que el grupo está preparado para hacer historia.