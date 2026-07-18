La explicación a los 30 minutos de descanso en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Millones de aficionados tienen marcado en rojo el España-Argentina que decidirá al nuevo campeón del Mundial 2026.

El encuentro, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), enfrentará a dos generaciones marcadas por La Masia: Lionel Messi, que busca cerrar su carrera con otro título mundial, y Lamine Yamal, la gran estrella emergente el fútbol español.

Una pantalla gigante y precios que rompen el récord

La expectación también se ha trasladado a Barcelona. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante para seguir el partido junto a miles de aficionados en el distrito de Les Corts, mientras los Mossos d'Esquadra preparan un dispositivo especial de seguridad para prevenir accidentes y gestionar las concentraciones previstas durante la final.

A ello se suma la elevada demanda de entradas para el encuentro en los EEUU, cuyos precios han alcanzado cifras récord, casi 7.000 euros, siendo la final de Mundial más cara de la historia.

Sin embargo, más allá del interés deportivo, la final también podría pasar a la historia por otro motivo completamente diferente: el tiempo de descanso entre la primera y la segunda parte.

Se prepara un espectáculo inédito

Según adelantó el diario británico 'The Times', la FIFA prevé ampliar el descanso tradicional de 15 minutos para dar cabida al primer espectáculo de medio tiempo de la historia de una final mundialista.

La medida permitiría desarrollar un show inspirado en la Super Bowl estadounidense y protagonizado por algunas de las mayores estrellas de la música internacional.

Aunque el organismo todavía no ha confirmado oficialmente la duración exacta del intermedio, diversos medios internacionales aseguran que el parón podría situarse entre los 25 y los 30 minutos.

Una idea planificada hace tiempo

La celebración de un espectáculo durante el descanso no es una improvisación, ya que la FIFA anunció en 2024 que la final del Mundial 2026 incorporaría por primera vez un show de medio tiempo, siguiendo el modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses.

Para esta edición, la organización ha confirmado la participación de artistas como Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, que encabezarán una actuación que busca convertir la final en un espectáculo global.

La polémica con Las Reglas del Juego

La decisión ha generado debate, porque rompe con una de las normas tradicionales del fútbol. Las Reglas del Juego establecen que el descanso entre ambas partes debe ser de 15 minutos, una duración que se ha mantenido prácticamente inalterable durante décadas.

Precisamente por ello, varios medios británicos, como 'The Times', han señalado que la FIFA estaría forzando los límites reglamentarios para adaptar la final a un formato más cercano al espectáculo televisivo, mientras que algunos usuarios no han tardado en crear memes sobre ello.

Un cambio que también afecta al juego en el campo

Más allá de la controversia normativa, la ampliación del descanso podría tener consecuencias deportivas, ya que un parón tan prolongado modifica las rutinas de preparación física de los futbolistas y obliga a los cuerpos técnicos a replantear aspectos tácticos y de activación muscular antes de afrontar la segunda mitad.

Por ello, la final entre España y Argentina pasará a la historia por varios motivos: el posible último gran partido mundialista de Messi, el esperado duelo con Lamine Yamal, los precios históricos de las entradas para ver el encuentro y un cambio en una de las costumbres más arraigadas del fútbol moderno.