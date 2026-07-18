La IA se pronuncia sobre la final de España y Argentina: para la mayoría hay un claro ganador del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina concentra la atención de millones de aficionados en todo el planeta. El partido, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, podría convertirse en uno de los más especiales de la historia del torneo.

Además del esperado duelo entre dos estrellas internacionales del fútbol, como lo son Lionel Messi y Lamine Yamal, diversos medios han adelantado que la FIFA prepara un espectáculo al estilo de la Super Bowl durante el descanso, que podría alargarse hasta cerca de 30 minutos.

A ello, se suma la instalación de pantallas gigantes en varias ciudades españolas, como Barcelona, para seguir un encuentro que despierta una enorme expectación.

El veredicto de la IA

Mientras los aficionados debaten quién levantará la Copa del Mundo, la Inteligencia Artificial (IA) también ha emitido su veredicto.

EL PERIÓDICO ha consultado a cinco de los principales modelos de IA disponibles actualmente -ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Grok- para conocer sus predicciones sobre el desenlace de la final.

Por su sólida defensa

ChatGPT otorga a España un 55% de probabilidades de victoria, frente al 45% de Argentina. Su análisis destaca el sólido recorrido de La Roja durante el torneo, la fortaleza defensiva mostrada en las eliminatorias y el equilibrio entre juventud y experiencia dentro de la plantilla.

Gemini también se inclina por el conjunto de Luis de la Fuente, aunque por un margen más reducido. Según su pronóstico, España tendría un 52% de opciones de ganar la final, mientras que Argentina alcanzaría el 48%.

Este modelo considera que la gran diferencia entre ambos equipos reside en la solidez defensiva española, pero reconoce que la experiencia de la albiceleste en partidos decisivos mantiene el duelo prácticamente igualado.

Por su parte, Claude es la herramienta que más claramente apuesta por España, ya que, basándose en modelos estadísticos y en las probabilidades reflejadas por las casas de apuestas, sitúa las opciones de la Selección española en torno al 56%, frente el 44% de Argentina.

El modelo también destaca la sólida defensa de España y argumenta que Argentina depende mucho de Messi para romper esa muralla, aunque admite que tiene un ataque más goleador que La Roja.

La experiencia gana en el campo

Sin embargo, no todos los modelos coinciden con este pronóstico. Copilot considera que Argentina parte con una ligera ventaja y le concede un 55% de probabilidades de victoria.

Este sistema argumenta que la selección albiceleste cuenta con una mayor jerarquía competitiva, más experiencia en finales y una capacidad superior para desenvolverse en encuentros marcados por la tensión y los detalles.

Grok, un asistente desarrollado por la empresa de IA de Elon Musk, xAI, alcanza una conclusión similar y le otorga el mismo porcentaje de probabilidades de ganar a Argentina, dando argumentos similares a los de Copilot.

Tomando como referencia las cinco predicciones consultadas por este diario, la media de los porcentajes sitúa a España con aproximadamente un 52% de probabilidades de victoria, frente al 48% de Argentina.

La última palabra la tienen los 90 minutos

La diferencia es mínima y confirma lo que muchos vienen señalando durante las últimas semanas: la final se presenta como una de las más igualadas de los últimos años.

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Aun así, el consenso general de las inteligencias artificiales concede una ligera ventaja a España. Pese a los cálculos, las herramientas de IA advierten de que ninguna puede predecir con certeza el resultado final del Mundial y de que la última palabra la tendrán los 90 minutos o, quizás, la prórroga o la fase de penaltis.