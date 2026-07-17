¿Se suspende la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? Así está la situación

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, prevista para disputarse este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU), a 8 km de Nueva York, se enfrenta a una amenaza inesperada a apenas dos días del partido.

El humo procedente de los incendios forestales que afectan a Canadá ha deteriorado la calidad del aire en amplias zonas del nordeste de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey, donde las autoridades han activado alertas sanitarias y meteorológicas por contaminación atmosférica.

Limitar las actividades al aire libre

El Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) estadounidense ha emitido durante esta semana una Alerta por Calidad del Aire para la región debido a la elevada concentración de partículas finas procedentes del humo de los incendios.

Las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre, especialmente entre personas con problemas respiratorios, niños y ancianos.

Niveles del aire "muy insalubres"

La situación también se refleja en los registros de AirNow, la plataforma oficial de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA, por sus siglas en inglés), encargada de monitorizar la calidad del aire.

El organismo utiliza el denominado Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) para medir los riesgos para la salud. En algunos momentos de los últimos días, varias zonas del área metropolitana de Nueva York alcanzaron niveles considerados "muy insalubres", una de las categorías más elevadas de la escala.

Partículas contaminantes

Ante este escenario, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha respaldado las recomendaciones para reducir la exposición al aire libre y evitar esfuerzos físicos intensos mientras persistan los altos niveles de contaminación.

Las autoridades sanitarias advierten que las partículas PM2.5 (contaminantes microscópicos de suspensión) pueden provocar irritación respiratoria y agravar enfermedades como el asma o la bronquitis.

Personas caminan frente a carteles luminosos con la imagen de Lamine Yamal (i) de España y de Lionel Messi de Argentina, en Times Square en Nueva York (EEUU). / Lavandeira jr / EFE

Sin protocolo

Pese a la preocupación generada por la contaminación atmosférica, por el momento no existe ninguna indicación de que la final vaya a aplazarse o suspenderse.

La FIFA continúa monitorizando la situación junto a las autoridades locales, pero mantiene el encuentro programado para el domingo. Además, el organismo no dispone de un protocolo público que establezca un nivel concreto de calidad del aire a partir del cual un partido deba cancelarse.

Medidas excepcionales para el partido

Por ahora, el principal argumento para la tranquilidad llega desde los expertos meteorólogos. Según ha informado la agencia Reuters, se esperan que la llegada de lluvias y de un frente frío durante el fin de semana contribuya a dispersar gran parte del humo acumulado sobre la región, mejorando notablemente las condiciones antes del partido.

La agencia también señala que más de 80.000 espectadores están previstos para asistir a la final, los cuales han pagado precios récord para una final mundialista, lo que convierte cualquier decisión relacionada con la seguridad y la salud pública un asunto especialmente sensible.

Además, la agencia también recoge algunos expertos que han planteado incluso la posibilidad de aumentar las pausas de hidratación o adoptar medidas adicionales de protección si las condiciones no mejoran lo suficiente antes del inicio del encuentro.