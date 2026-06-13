Pochettino le regala la primera alegría a Donald Trump

En las horas previas al estreno mundialista de Estados Unidos, Donald Trump llamó a su seleccionador, Mauricio Pochettino, para desearle suerte y mostrarle su apoyo. "Eres un entrenador fantástico y tenemos la oportunidad de llegar a la final", le dijo el líder ultraderechista.

Horas después, cuando el balón rodó en Los Ángeles, los yanquis le infringieron un severo correctivo a Paraguay: un 4-1, acompañado de una exhibición futbolística en un gran primer tiempo que alimentará aún más la euforia presidencial y de todo el público estadounidense.

Un arranque soñado

La fiesta de la (tercera) inauguración, en la que actuaron desde la musa brasileña Anitta hasta Katy Perry, se trasladó al terreno de juego. Contagiados por el empuje y el entusiasmo de la grada repleta de VIPs, los yanquis salieron a por todas.

Y el ímpetu local apabulló a unos guaraníes agarrotados, que sintieron el peso de la responsabilidad de volver a un Mundial dieciséis años después (en Sudáfrica 2010 fueron apeados en cuartos de final por la España que acabaría siendo campeona).

Una buena combinación, en la que brillaron dos futbolistas del ‘calcio’, Weston McKennie (Juventus), con un exquisito detalle técnico, y Pulisic (Milan), con un gran cambio de ritmo, terminó con el mediocentro de São Paulo, Damián Bobadilla, introduciéndose el balón en su propia portería. El tanto tempranero (min. 7) explicitaba el desajuste de la Albirroja, que siguió navegando sin rumbo durante muchos minutos.

Miguel Almiron de Paraguay y Chris Richards de EEUU, luchando por el balón, durante el partido del Mundial, en el estadio de Los Ángeles. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por mucho que se desgañitase Gustavo Alfaro desde la banda para espolear a los suyos, la muralla defensiva paraguaya, que es el punto fuerte de esa selección, presentaba grietas estructurales.

Llegó el 2-0 en otra buena acción del ‘Capitán América’ Pulisic castigando por el extremo izquierdo y que asistió al ‘9’ del Mónaco, Balogun, que remató con maestría.

Con un fútbol bien elaborado a través del tacto con el balón y con sus estrellas marcando las diferencias, Estados Unidos ofreció la mejor media hora en lo que llevamos de Mundial.

La imposición táctica, física y técnica de los de Pochettino era incuestionable. El apagón de los paraguayos era de los que hacen época.

El monólogo local se plasmó en un tercer gol antes del descanso, que liquidaba la contienda. Otra vez un enchufadísimo Balogun fusiló al meta Gill con un zurdazo.

El 3-0 le salió barato a los guaraníes, que, por primera vez, en su historia, recibieron tres tantos en un primer tiempo en todas sus participaciones mundialistas.

Reacción insuficiente de la Albirroja

Con todo perdido, los guaraníes afrontaron la segunda mitad con el objetivo de lavar su imagen y su alma, y, de esta manera, evitar una debacle histórica. El brasileño Maurício, nacionalizado a toda velocidad para poder estar en el Mundial, entró en lugar del desnortado Bobadilla para dar algo más de creatividad al centro del campo.

Y fue, precisamente, de las botas del jugador del Palmeiras de donde llegó el gol del honor paraguayo en el último tercio del encuentro, cuando Pochettino ya había introducido cambios pensando en el próximo compromiso ante Australia, una selección que siempre demanda un gran desgaste físico.

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Estados Unidos no quiso hacer sangre en la segunda parte. Bajó una marcha y administró esfuerzos, pero siguió dominando la escena. La fiesta fue de principio a fin de los anfitriones, que establecieron el 4-1 en la última acción del choque con otro golazo y alimentaron los motivos y los argumentos para empezar a soñar. Pochettino y Trump pueden estar felices, los yanquis hicieron el mejor partido de lo que llevamos de Mundial.