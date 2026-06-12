Los mejores memes y comentarios de las redes sociales sobre la inauguración del Mundial

Como es bien sabido, la red social X (Twitter) es el epicentro de la creación y difusión de memes sobre cualquier tema, ya sea de ámbito político, económico, cultural o deportivo. Con la inauguración este jueves de la edición 23 de la Copa del Mundo de Fútbol, organizada por la FIFA, tampoco ha sido diferente.

Este año es la primera vez que se otorga la sede a tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Este último se ha convertido, además, el primero en organizar tres copas del mundo, mientras que Estados Unidos es el sexto en albergar dos ediciones. Canadá, en cambio, alberga este evento futbolístico por primera vez.

El meme más viral

El primer partido se ha disputado en el césped del Estadio Azteca, en Ciudad de México. La selección anfitriona se impuso a Sudáfrica (2-0) sumando sus primeros tres puntos. De todos ellos, este ha sido uno de los memes de mayor alcance, con más de seis millones de visualizaciones y 350.000 'me gusta'.

Shakira, de nuevo

Por otro lado, como cada cuatro años, la organización ha ofrecido a los cerca de 80.000 espectadores un desfile de artistas con actuaciones de apenas media hora de duración. Shakira ha vuelto a ser una de las protagonistas del pistoletazo de salida del Mundial, sumando así su cuarta participación musical en este torneo.

Tras interpretar 'Dai, dai', junto con el cantante nigeriano Burna Boy, las especulaciones no han tardado en llegar. El aspecto físico de la artista colombiana y su actuación ha llevado a pensar a muchos usuarios que se trata de una doble. Sin embargo, muchos otros han querido demostrar que Shakira sí ha acudido y actuado en persona.

Desfile de artistas

Además del 'show' de la creadora de canciones icónicas del Mundial de Fútbol como 'Hips don't lie' o 'Waka Waka', el Estadio Azteca también ha presenciado la actuación de otros artistas como Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, J. Balvin o el la banda de música Maná. Tyla, por su lado, también actuó como representante de su país, Sudáfrica.

Los artistas fueron desfilando y actuando uno tras otro de forma muy breve, un detalle que no ha pasado inadvertido para la comunidad de X.

Dos muñecos gigantes

En esta cita de 48 selecciones, 104 partidos y 39 días de duración, también han aparecido otros dos protagonistas que nada tenían que ver con la faceta musical: antes del comienzo de las breves actuaciones de los artistas, llamó la atención de los asistentes la presencia de dos Labubu, unos populares muñecos y figuras coleccionables de vinilo y peluche caracterizadas por su aspecto de duendecillo con orejas largas, ojos grandes y una sonrisa que deja al descubierto sus afilados dietes.

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Más 'memes'

Estos son algunos memes de los centenares que circulan por la red social X con motivo de la ceremonia de inauguración de este Mundial 2026.