Más de 5.000 km: esta es la selección que recorrerá más distancia en el Mundial de Fútbol

El Mundial de Qatar 2022 dio mucho que hablar en todos los sentidos, pero tuvo una singularidad que difícilmente se repetirá en un torneo de esta magnitud. Y es que los ocho estadios se encontraban en un radio de unos 35 kilómetros de distancia desde el centro de Doha, la capital del país. La corta distancia entre sedes abría la posibilidad de asistir a dos partidos del torneo en un solo día, siempre que el bolsillo de los aficionados lo permitiese.

En la edición de este verano, que se celebrará de forma simultánea en tres países, los amantes del deporte rey tendrán que conformarse con presenciar un partido en el estadio y el resto por la televisión. Canadá, México y Estados Unidos son los tres países anfitriones en este Mundial de Fútbol, tres de los más extensos del planeta. De las 16 sedes mundialistas, once se encuentran en el país estadounidense, mientras que México se queda con tres ciudades y Canadá con dos.

El recorrido más largo

Casi 4.000 kilómetros es la distancia que separa a los dos estadios más alejados de la Copa del Mundo. Estos son el Mexico City Stadium (más conocido como Estadio Azteca) y el BC Place de Vancouver, Canadá. El recorrido por carretera entre la sede mundialista más sureña y la más norteña sería de 4.800 kilómetros, lo que significaría un largo viaje de 48 horas.

Afortunadamente, ninguna selección tendrá que realizar este trayecto tan largo para disputar dos encuentros, pero esto no quita que habrá países con itinerarios poco prácticos. Uno de los más perjudicados será el combinado de Bosnia y Herzegovina que deberá disputar sus partidos de la fase de grupos en Toronto, Los Ángeles y Washington DC. La selección de los Balcanes recorrerá un total de 5.059 kilómetros durante la primera etapa de la competición y tras ella, Argelia y la República Checa son los otros dos países que superarán la barrera de los 4.000 kilómetros de viaje.

La más beneficiada

En la otra cara de la moneda figura Egipto, que disputará su primer partido en Vancouver y los otros dos en Seattle. Los egipcios deberán recorrer solamente 384 kilómetros, siendo el itinerario más corto de todas las selecciones participantes. De hecho, tanto Seattle como Vancouver se encuentran cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, por lo que en menos de tres horas en coche se puede recorrer la distancia que separa una ciudad de la otra.

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A pesar de estas largas distancias, existen sedes más cercanas entre sí, sobre todo las que se encuentran en la costa este. En esta zona se encuentran las ciudades de Nueva York y Filadelfia, que tan solo les separan unos 150 kilómetros. Además, estas dos ciudades cuentan con una buena conexión en transporte público, ya sea por carretera, tren o avión. Brasil, Francia y Ecuador son las tres selecciones que disputan partidos de la fase de grupos en ambas ciudades.