El Barça cierra la temporada del cuatro: 0-4 al Madrid CFF

El Barça cerró la temporada del cuatro como corresponde. Con otro cuatro. Con el 0-4 que endosó al Madrid CFF en la última jornada de la Liga decidida ya hace semanas. El equipo de Pere Romeu ha conquistado los cuatro títulos del curso, la cuarta Champions de la historia, con cuatro goles al Olympique Lyoness en la final, y cuatro goles al conjunto madrileño en el broche final de la Liga F.

La goleada se canalizó a partir del acierto realizador de Caroline Graham Hansen, autora de tres goles. La delantera noruega fue una de las pocas titulares que formó en el once inicial. Varias de las internacionales españolas fueron preservadas por Romeu para los dos partidos clasificatorios para el Mundial-2027, el próximo viernes ante Inglaterra (trascendental) y en Islandia el día 9. Completó el emblemático marcador Vicky López.

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El Barça terminó la Liga con 29 victorias en 30 partidos. La ausencia de varias jugadoras destacadas no limitó la infinita superioridad futbolística azulgrana. Graham Hansen marcó dos tantos en los primeros 25 minutos, el segundo de penalti, y pudo anotar el tercero con un gol olímpico de córner directo. Llegó, pero más tarde, y con una acción muy distinta y elaborada mediante un tiro potente. Txell Font, por ejemplo, mantuvo la misma solvencia bajo los palos de Cata Coll, y supo mantener la portería a cero.