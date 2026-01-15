Carlos Marcos, psicólogo y 'coach' deportivo, aseguró que Mbappé "no supo gestionar la derrota y perdió la inteligencia social que siempre había demostrado"

Al concluir la final de la Supercopa de España, surgió un momento que sorprendió a varios jugadores del Barça. Kylian Mbappé, visiblemente molesto tras perder otra final frente al FC Barcelona, al recibir la medalla, se retiró del lugar junto al resto de los futbolistas del Real Madrid.

Mbappé se llevó a sus compañeros del lugar, impidiendo que se realizara el pasillo a los campeones. Las cámaras de la retransmisión captaron al francés mostrando su indignación mientras decía algo a sus compañeros y se alejaba del terreno de juego. Además, también se vio cómo Asencio sí se disponía a hacer el pasillo, ante la incredulidad del ‘10’ del Madrid, que le pidió que no lo hiciera.

Siempre presumió de ser respetado

Carlos Marcos, psicólogo y 'coach' deportivo, analizó el lenguaje gestual del delantero francés, al que considera que no mostró la suficiente inteligencia social. "El 'saber estar', en la derrota, es una competencia psicológica clave en el deporte de élite. Incluye regulación emocional, responsabilidad, respeto, liderazgo y capacidad de aprendizaje tras el fracaso”, empezó diciendo Carlos Marcos.

“Kylian Mbappé… ¡sorprendió! Siempre ha presumido de esa gestión emocional tras las derrotas importantes: saludar a los rivales, evitar provocaciones… Pensé en esa inteligencia social y deportiva, entendiendo que el rol del deportista de élite va más allá del resultado”, consideró Marcos.

La frustración de Kylian fue muy visible

El delantero francés fue captado en plenas cámaras con un rostro de insatisfacción. Mbappé estaba muy caliente, muy dolido por perder otra final con el Real Madrid.

“¿Pero qué pasa tras una derrota o una victoria? Las emociones se desbordan de manera irracional. Unos cantaban desde la victoria algo que no me parecía justificable. ¿Y Mbappé? Desde esa frustración de ganador y al no poder jugar como debería tras su lesión, hizo un gesto que se le recordará durante mucho tiempo”, comentó Carlos.

“Aunque la frustración es visible (gestos serios, silencio, mirada baja), querer que los suyos se fueran al vestuario sin realizar ese pasillo clásico es un mal gesto. No es lo mejor para un jugador que siempre presumió de ser respetado y respetable ante los demás. Malo para Mbappé y, sí, ¡siempre recordaré a don Andrés!”, concluyó, hablando del comportamiento ejemplar que siempre tuvo el 8 del Barça.