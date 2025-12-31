Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTito ÁlvarezSeries eneroRosalía TopuriaNueva BarcelonaPeste porcinaIndraPSOEEducaciónRCD Espanyol
instagramlinkedin

En Brasil

Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón

El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos

Roberto Carlos, en RTVM.

Roberto Carlos, en RTVM.

Toni Munar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.

Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.

Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL