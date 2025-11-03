Raúl González Blanco, exfutbolista y extécnico del Real Madrid: "Animo a los futbolistas a que salgan de fiesta, pero el día que hay que salir"

Raúl González Blanco marcó una época dorada en el fútbol español. Por ello, el exdelantero del Real Madrid es considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia. Actualmente, el madrileño intenta hacer carrera como entrenador, pero este pasado verano decidió abandonar el filial del Real Madrid para afrontar un nuevo reto, aunque, por ahora, no tiene equipo.

Hace unos días, el madrileño se sinceró sobre cómo está evolucionando la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. También, comentó la actitud de los jugadores que llegan a la élite del fútbol, en un momento donde la conducta de Vinicius y Lamine Yamal están en el punto de mira.

Archivo - El técnico y exfutbolista Raúl González Blanco, al frente del Real Madrid Castilla. / Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

Un cambio de paradigma

Raúl tiene claro que la situación ha cambiado totalmente con respecto a su época: "Yo ahora salgo a la calle y veo a pocos niños jugando en la plaza al balón. Se está perdiendo un poco y es una pena".

El principal motivo que destacó es que los niños están más pendientes de las pantallas que de socializar y pasan más tiempo en casa que en la calle. "Ahora los móviles no ayudan a hacer esas cosas".

En cambio, él no perdió la oportunidad: "Yo salía a divertirme y a hacer lo que me encanta, que es jugar al fútbol. Pero deseaba que llegaran las siete de la tarde y mi padre me dejara bajar a tocar el balón. El que lleva en la sangre el espíritu de querer jugar lo va a seguir manteniendo, porque es algo muy bonito".

"Les animo a que salgan de fiesta"

Sobre los jóvenes, Raúl comentó que tienen que disfrutar del ocio, pero cuando toca: "Yo les animo a que salgan de fiesta, pero el día que hay que salir. Yo creo que hay tiempo para todo. Al final, hay que tener equilibrio".

"¿Cómo no va a salir un chico de 18, 19 o 20 años? Pero hay que saber los días que sales, cómo sales, cómo te diviertes. Pero salir, claro que tienen que salir. Si es que tienen esa energía y esa fuerza para poder hacerlo", señaló.

Tiene claro que siempre hay que marcar unos límites: "Lo que no puede ser es que todas las semanas salgan, eso es lo que no puede ser".