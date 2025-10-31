Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes

Hace unos días, Andrei Mostovói, futbolista del Zenit San Petersburgo, fue víctima de un intento de secuestro en Rusia mientras regresaba a su domicilio tras un entrenamiento.

El centrocampista ruso se encontraba en la isla de Krestovsky, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y salió del coche junto a su amigo y jugador de hockey Alexander Grakun cuando un grupo de encapuchados intentó meterlos en una furgoneta.

El futbolista reaccionó rápidamente ante la amenaza y logró evitar que la situación acabara en tragedia. "Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo", declaró la madre de Mostovói al diario KP-Petersburg.

Además, explicó que su hijo "logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Terminaron huyendo en estado de shock. Andrei, por supuesto, tiene piernas de oro y pudo escapar rápidamente".

La policía de San Petersburgo acudió al lugar de inmediato y abrió una investigación, aunque desde el principio se sospechaba que el ataque estaba planificado debido a la notoriedad y el estatus económico del futbolista.

Tras no lograr secuestrar a Mostovói, los delincuentes secuestraron a Sergei Selegen, un empresario local y yerno de Vyacheslav Makarov, diputado de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de la Federación Rusa. Lo metieron en un vehículo y le exigían unos 110.000 euros. Cuando comenzó el intercambio de dinero, la policía intervino y detuvo a cuatro de los delincuentes.

Según KP-Petersburg, los implicados eran estudiantes universitarios aficionados al deporte, y uno de ellos, identificado como el líder del grupo, había aceptado la propuesta de un contacto de Telegram que se hacía llamar 'Satanista': secuestrar al futbolista a cambio de cinco millones de rublos, cerca de 54.000 euros.

El Zenit San Petersburgo emitió un comunicado asegurando que el jugador se encuentra estable y que se han reforzado sus medidas de seguridad, algo que ya reclamaba desde hacía un tiempo. "Necesita seguridad privada desde el principio. No entendemos por qué nos atacaron. Estamos genuinamente sorprendidos", declaró Alexander Grakun al diario.