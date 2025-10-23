El juzgado deja al futbolista Aguado a un paso de juicio por violar a una empleada del Espanyol en una discoteca de Barcelona

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado tras considerar que existen "indicios" de que presuntamente violó a una trabajadora del mismo club la madrugada del 24 de junio de 2024. La supuesta agresión sexual tuvo lugar en los lavabos de la discoteca Opium, en el paseo marítimo de Barcelona, cuando el equipo celebraba el ascenso a primera división. El procesado, que se deberá sentar en el banquillo si la Fiscalía y la acusación particular presentan peticiones de prisión, mantuvo ante el juzgado que las declaraciones fueron consentidas.

Por su parte la víctima mantiene que iba muy mareada esa noche y que las relaciones no fueron consentidas. Asegura que recibió tocamientos durante un baile y que después el sospechoso la llevó a un lavabo y allí supuestamente la violó. El juzgado también ha tenido en cuenta el informe forense, que remarca que la mujer secuelas compatibles con haber sido víctima de una agresión sexual, y las declaraciones de los testigos que corroboran el acercamiento entre Aguado y la víctima antes y después de ir al lavabo.

En el procedimiento también hay mensajes enviados por Whatsapp entre la denunciante y amigos suyos los días posteriores a los hechos en los que explica lo que sucedió y sus sensaciones. La mujer aseguró en su declaración que estaba "incómoda, mareada y cansada" y que no quería bailar con el jugador. Además, explicó que él le cogió de la mano, la condujo hasta el lavabo y que cuando acabó supuestamente de agredirla sexualmente le dijo que "no se conocían y salían por separado del baño".

Frente a esto, Aguado explicó que durante el baile ella se abalanzaba sobre él y que después bajó al baño, porque se había tomado varias copas y no se encontraba bien. Declaró que la mujer fue detrás suyo y que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pese a que asegura que "no disfrutó". La mayoría de testigos han explicado que no recuerdan nada de esa noche por la cantidad de alcohol que bebieron y por el tiempo transcurrido.

El juzgado ha ordenado que Aguado abone una fianza de 5.000 euros "al considerar que tal cantidad es proporcionada a la gravedad de los hechos".

Declaración "sincera"

Los hechos se remontan al 24 de junio de 2024, cuando trabajadores del Espanyol organizaron una celebración privada en una discoteca de Barcelona para conmemorar el ascenso del equipo. Fue en uno de los baños del local donde presuntamente se produjo la agresión. La trabajadora presentó la denuncia meses después, lo que impidió recuperar las grabaciones de seguridad. Tampoco el establecimiento activó el protocolo ante agresiones sexuales, ya que la víctima no informó de lo sucedido esa misma noche.

El juzgado destaca que la denunciante “se ha mostrado sincera al relatar los hechos”, pese a tener recuerdos fragmentados, algo que —según señala— “resulta habitual en víctimas de delitos sexuales”. Además, la magistrada resalta la existencia de mensajes de WhatsApp enviados inmediatamente después del incidente, que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, añade la resolución, constituye un “indicio suficiente” para sustentar el procesamiento y “avala” la versión de la víctima. En su declaración, Aguado aseguró que las relaciones fueron consentidas y que fue la trabajadora quien “se abalanzó” sobre él, alegando que ambos acudieron al baño porque ella “no se encontraba bien”.

El jugador también afirmó que se enteró de la denuncia a través del club, aunque el Espanyol no activó ningún protocolo interno de violencia sexual ni adoptó medida alguna tras ser informado de los hechos.