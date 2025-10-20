Se acerca la 'Ley Wenger', la nueva norma del fuera de juego que puede revolucionar el fútbol

El fuera de juego es una de las normas en el fútbol que siempre genera controversia. Con la implementación del VAR, el debate se empezó a deslucir, pero sigue siendo un tema candente en las tertulias deportivas. Hace tiempo que la FIFA tiene sobre la mesa una propuesta de modificación de dicha regla llamada 'Ley Wenger', precisamente porque es el exentrenador histórico del Arsenal el que la propuso.

Esta ley busca sancionar la infracción de fuera de juego solo en el caso de que el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor, y no solo una parte de éste como se hace ahora. Así, solo sería fuera de juego cuando haya espacio entre jugadores y nunca si los cuerpos están solapados por cualquier parte de éstos.

Esta propuesta, pese a ser estudiada en varias ocasiones, nunca había tirado adelante. A pesar de eso, según la información del exárbitro Iturralde González en 'SER', se habría vuelto a presentar esta normativa a la IFAB (International Football Association Board, el organismo que regula las Reglas del Juego del fútbol), junto a un nuevo estudio, y coge ahora más fuerza que nunca.

Para que esta norma pueda salir adelante, el Comité Técnico de la IFAB (que preside el propio Wenger) estudiará la propuesta y, de salir adelante, la propondrá en la reunión anual del organismo el próximo 20 de enero y, de pasar ese filtro, podría ser aprobada el próximo mes de mayo para que se incluya (o no) en el próximo reglamento del fútbol para la siguiente temporada. Eso supondría que pasaría a tener vigencia, si se aprueba y pasa todos los filtros, a partir del 1 de julio de 2026, junto al resto de cambios en las reglas del balompié para la nueva temporada.

Así sería la nueva 'Ley Wenger' para el fuera de juego / INSTAGRAM (@443)

Una de las casuísticas importantes a tener en cuenta es que el próximo año es año de Mundial (además de ser el primero con el nuevo formato que incluye más selecciones), y las nuevas reglas se suelen implementar en estas citas veraniegas tan importantes (como ya pasó con la regla de los ocho segundos del portero en el Mundial de Clubes).

Por lo tanto, todos los organismos, a la hora de aprobar este tipo de cambios revolucionarios en fechas señaladas, se toman un tiempo extra de reflexión ya que se trata de modificaciones que cambian totalmente el juego: ya sea en el número de goles, tácticas de los equipos, etc.

La IFAB tiene sobre la mesa una decisión importante, y podría cambiar para siempre este deporte.