Ibrahimović, el dinero y la felicidad: “El Barça fue una pesadilla”

“Los reyes se vuelven leyendas, pero las leyendas nunca mueren.” Esta quizá sea la frase que más ha repetido Zlatan Ibrahimovic durante su carrera. Ibrahimović es uno de los futbolistas más icónicos y carismáticos de la historia, aunque el 'gigante sueco', ya retirado, no solo será recordado por sus títulos y goles (más de 500 en su carrera), sino por su personalidad única, su autoestima inquebrantable y su capacidad de mantenerse en la élite durante más de dos décadas.

Comenzó su carrera profesional en el Ajax, donde mostró su enorme talento con goles espectaculares, como el famoso tanto en 2004 frente al NAC Breda. En Italia se consolidó como una superestrella, primero en la Juventus y luego en el Inter, conquistando títulos de liga y demostrando su poder físico y técnica inigualable. Su paso por el Barça fue breve pero dejó huella con goles decisivos, como el del Clásico ante el Real Madrid. Luego, en el AC Milan, lideró al equipo hacia el título en 2011 y regresó años después, ya veterano, para devolverlo a la cima en 2022. En el PSG, Zlatan vivió una etapa dominante: marcó más de 150 goles y se convirtió en el símbolo del poder del club en Francia, dejando jugadas y frases que reflejaban su personalidad única.

A los 35 años, muchos creían que su carrera estaba acabada, pero en el Manchester United volvió a brillar, ganando tres títulos y demostrando que su mentalidad era tan fuerte como su talento. Más tarde, en el LA Galaxy, deslumbró con goles imposibles y una presencia mediática que lo convirtió en una figura de culto incluso fuera de Europa. Con la selección de Suecia, Zlatan fue el líder absoluto y autor de uno de los goles más recordados del fútbol: una chilena desde más de 30 metros ante Inglaterra en 2012.

Más allá de sus trofeos y récords, su legado trasciende el deporte: es el ejemplo de un jugador que se reinventó constantemente y desafió los límites de la edad y la modestia con una confianza que lo convirtió en una auténtica leyenda.

¿Es feliz Zlatan?

En un pódcast, el sueco recordó algunos momentos de su infancia. Ibrahimović nació el 3 de octubre de 1981 en Malmö, Suecia, en el barrio obrero de Rosengård, una zona conocida por su mezcla cultural y también por sus dificultades sociales. Hijo de inmigrantes (su padre, Šefik Ibrahimović, es bosnio musulmán de origen bosnio-herzegovino, y su madre, Jurka Gravić, es croata católica), creció en un entorno humilde y con una infancia marcada por la dureza y la superación.

Desde pequeño, Zlatan mostró una personalidad fuerte y competitiva. Pasaba gran parte del tiempo jugando al fútbol en las canchas del barrio, usando cualquier cosa como balón. En su autobiografía, cuenta que llegó a robar bicicletas para poder asistir a los entrenamientos, ya que su familia no tenía dinero ni coche. A pesar de las dificultades, el fútbol se convirtió en su vía de escape y su forma de expresarse.

"Podrás vivir una buena vida con dinero normal. ¿Pero qué es el dinero normal ahora? He estado en ambos lados. He crecido en una familia sin dinero, donde mi padre ganaba mil euros y teníamos que compartirlo... bueno, era suyo pero me daba cuando lo necesitaba. Pero tuve una buena en esa época y fui feliz. ¿Entonces, donde está la cosa?", reflexionaba Zlatan.

La infancia de Zlatan fue una mezcla de pobreza, orgullo y resiliencia, factores que forjaron su carácter indomable. De ese contexto difícil nació la mentalidad que lo acompañaría toda su carrera: la de alguien que nunca se rinde y siempre se considera el mejor, no por arrogancia vacía, sino porque desde niño aprendió que, para sobresalir, tenía que creer en sí mismo incluso cuando nadie más lo hacía.

"La felicidad, ¿qué es entonces? Soy feliz ahora, pero en 10 minutos podría ser infeliz. Así que son momentos. El dinero te lo hace más fácil, te hace la vida más fácil, pero no creo que te dé felicidad, por qué para mí son momentos. Mi sueño era venir a Barcelona, después de un año era mi pesadilla. Así que son momentos", comentaba Ibrahimovic.

Un paso agridulce por el Barça

Zlatan llegó a la Ciudad Condal en el verano de 2009, procedente del Inter de Milán, en una de las operaciones más grandes de la época: el Barça pagó unos 46 millones de euros más el traspaso de Samuel Eto’o. La expectativa era enorme, ya que el club venía de ganar el triplete con Guardiola y Zlatan era uno de los delanteros más cotizados del mundo.

Durante los primeros meses, el sueco tuvo un inicio brillante. Marcó en sus primeros cinco partidos de liga, algo que ningún jugador del Barça había logrado antes. Su momento más recordado fue el gol del triunfo en su primer Clásico ante el Real Madrid (1–0 en el Camp Nou), donde definió con una volea impecable tras un centro de Dani Alves. En total, cerró la temporada con 21 goles y 13 asistencias, números sólidos para un debut.

Sin embargo, su relación con Pep Guardiola se deterioró rápidamente. Zlatan se sentía limitado en un sistema donde el protagonismo recaía en Leo Messi, que pasó a ocupar el rol de “falso nueve”. Según Ibrahimović, Guardiola “compró un Ferrari y lo condujo como un Fiat”. La tensión creció tanto que el vestuario se volvió incómodo, y el sueco, que siempre fue un líder fuerte, no encajó con el estilo disciplinado del técnico.

Tras solo una temporada (2009–2010), Zlatan fue cedido al AC Milan, donde recuperó su mejor versión. Aunque su etapa en el Barça fue breve y conflictiva, dejó destellos de su enorme calidad y un recordatorio de su carácter indomable. Sin embargo, su paso por el club no terminó de cuajar, en un equipo que priorizaba el colectivo por encima de las individualidades.