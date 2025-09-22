En Directo
Balón de Oro 2025, en directo: noticias, nominados y última hora de la gala de entrega
Dembélé y Lamine Yamal, favoritos al Balón de Oro masculino; Alexia, Aitana, Mariona y Russo, al femenino
Gala del Balón de Oro 2025: horario y dónde ver hoy la ceremonia por TV
La revista France Football entrega este lunes los premios del Balón de Oro 2025. La gala dará comienzo este lunes 22 de septiembre a las 21.00 horas, desde el Teatro Châtelet de París. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos a suceder en el trono de Rodri Hernández, ganador en 2024. Aitana Bonmatí tratará de conseguir su tercer trofeo consecutivo, premio al que también aspiran Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Alessia Russo.
El Real Madrid no viaja y Xabi está "cero en el Balón de Oro"
El Real Madrid mantendrá su postura de no viajar a la entrega del galardón, como ya ocurrió el año pasado al conocer la noche antes que Vinícius no sería el ganador del Balón de Oro. El club blanco no no estará presente a nivel institucional, aunque el club ha dado permiso a sus jugadoras y jugadores nominados (Mbappé, Vinicius y Bellingham en el plano masculino, Weir en el femenino) para que vayan si quieren. Los del equipo masculino no viajan porque este martes juegan en Valencia ante el Levante y Weir es la única que podría comparecer. Hasta Xabi Alonso se ha desmarcado en la rueda de prensa advirtiendo que "mi cabeza está cero en el Balón de Oro, está en el Levante".
Sin noticias del ganador
El año pasado a estas alturas ya se había filtrado que Rodri Hernández era el ganador, provocando tal enfado en Vinicius y el Real Madrid que llevó al club blanco a boicotear la gala, bajando del avión que estaba preparado rumbo a París. Este año, nada se sabe, aunque las quinielas coinciden en señalar a Ousmane Dembélé como favorito.
Joan Domènech
Representación azulgrana
Tres jugadores y ocho jugadoras del Barça viajan a París para la gala del Balón de Oro. El azulgrana es uno de los clubs con más aspirantes para recoger los premios más cotizados del fútbol. El vuelo, que cuenta con cinco representantes institucionales, entre ellos el presidente Joan Laporta, ha partido esta mañana tras los sendos entrenamientos de las plantillas.
Lamine Yamal, Raphinha y Cubarsí son los futbolistas que sueñan con recoger el Balón de Oro, los dos primeros, y el premio Raymond Kopa, el tercero, al mejor joven del continente. Lamine Yamal está nominado para las dos categorías.
Todos los nominados
En este enlace puedes consultar la lista de nominados a todos los galardones que se entregan esta noche en la gala del Balón de Oro.
Fermín de la Calle
Balón de Oro femenino
Entre las favoritas a ganar el título aparecen Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Sin embargo, las españolas tienen rivales potentes en las filas de la selección inglesa, que le arrebató a España el título en la Eurocopa en la tanda de penaltis. Por números llama especialmente la atención la aportación de Alessia Russo, cuyos goles llevaron han sido claves en la Eurocopa y en la Champions con el Arsenal. 19 tantos y 17 asistencias han disparado sus opciones de ser la primera inglesa que gane el Balón de Oro.
Albert Guasch
Balón de Oro masculino
Ousmane Dembélé es el candidato con más consenso para ganar el Balón de Oro figurar mañana martes en la portada de la revista France Football, aunque esta sea una edición en que el conveniente misterio se ha sabido conservar hasta el último día. Lamine Yamal sería el contendiente principal. Vitinha tiene también sus adeptos, incluso Raphinha, pero este parece el año del Mosquito, el extremo reconvertido en delantero centro mordedor por Luis Enrique. La Liga y la Copa francesas, más la Champions y el MVP del torneo europeo figuran como su máximo aval.
La lista de premios
Aunque los dos Balones de Oro son el plato fuerte, hoy se entregarán un total de 13 galardones:
- Balón de Oro masculino
- Balón de Oro femenino
- Trofeo Yashin al mejor portero
- Trofeo Yashin a la mejor portera
- Trofeo Kopa al mejor jugador sub'21
- Trofeo Kopa a la mejor jugadora sub'21
- Trofeo Cruyff al mejor entrenador de fútbol masculino
- Trofeo Cruyff al mejor entrenador/a de fútbol femenino
- Mejor club masculino
- Mejor club femenino
- Trofeo Gerd Müller al máximo goleador
- Trofeo Gerd Müller a la máxima goleadora
- Premio Sócrates de reconocimiento al compromiso social
Buenas tardes y bienvenidos a la narración de la entrega del Balón de Oro 2025. La gala arranca a las 21.00 horas, mientras que la alfombra roja lo hará a las 19.30 horas. Hasta entonces y desde ahora les iremos actualizando las últimas novedades.
