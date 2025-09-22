Balón de Oro 2025, en directo: noticias, nominados y última hora de la gala de entrega

Representación azulgrana

Tres jugadores y ocho jugadoras del Barça viajan a París para la gala del Balón de Oro. El azulgrana es uno de los clubs con más aspirantes para recoger los premios más cotizados del fútbol. El vuelo, que cuenta con cinco representantes institucionales, entre ellos el presidente Joan Laporta, ha partido esta mañana tras los sendos entrenamientos de las plantillas.

Lamine Yamal, Raphinha y Cubarsí son los futbolistas que sueñan con recoger el Balón de Oro, los dos primeros, y el premio Raymond Kopa, el tercero, al mejor joven del continente. Lamine Yamal está nominado para las dos categorías.