Víctor García Verdura, el nuevo árbitro catalán de Primera: "Nos equivocamos todos; habría que normalizar también el error arbitral"

El arbitraje catalán vuelve a tener un representante en Primera División. Víctor García Verdura (12 de octubre de 1994, Sant Iscle de Vallalta, Barcelona) debuta en la máxima categoría y lo hace siendo el árbitro más joven (28 años) de los 20 colegiados. Le acompañarán dos asistentes también catalanes. Su carrera ha sido meteórica, ya que apenas ha tardado 13 temporadas en llegar al nivel absoluto. Un dato del que se extrae una sola conclusión. Es la señal de que es muy bueno.

¿Qué siente ante su inminente estreno? ¿Ilusión, nervios, responsabilidad?

Mucha, mucha ilusión porque es el sueño desde que empecé. Ilusión es la palabra. Y la responsabilidad de hacerlo bien, de estar a la altura de la competición. Pero no nervios; hace tiempo que perdí los nervios.

¿Qué consejo han dado en el comité arbitral a los debutantes?

Que no cambiemos. Que sigamos igual como lo hemos hecho durante nuestra trayectoria y mantengamos la misma línea.

"Siento mucha ilusión. Y la responsabilidad de hacerlo bien, de estar a la altura. Pero no nervios; hace tiempo que perdí los nervios"

¿Le han avisado de los cambios que sí van a notar ustedes en Primera?

Los compañeros nos han hablado de la mayor velocidad del juego y que tenemos que estar preparados para esos cambios de ritmo, de aceleración y de orientación y que aparezca la jugada inesperada.

Además de los cambios condicionales, la velocidad complica la apreciación.

Tienes que llegar a la jugada más fresco a nivel mental y para eso has de estar físicamente mejor. Me preparo para adaptarme mejor a esa mayor velocidad que habrá.

La sala donde se imparten la clases de arbitraje, con la ficha que corresponde a la figura del árbitro. / Elisenda Pons

"Yo soy de los que necesito hablar, intento entender al jugador. Se producen mil situaciones y, a veces, empatizar te da soluciones"

¿Cuál es su mayor preocupación en un partido?

El principal objetivo es conservar el control del partido, que todo el mundo entienda mis decisiones y mi forma de dirigirlo.

Pero a usted no lo conoce nadie.

Mi idea en los primeros partidos es arbitrar como vengo haciéndolo desde siempre y vean mi filosofía arbitral.

¿Cómo se ganan el respeto de los jugadores?

Siendo un árbitro que muestras tu autoridad, pero que también empatizas con ellos, que vean que estás allí para dirigir el partido tomando las decisiones correctas.

¿Los árbitros han de hablar?

Yo soy de los que necesito hablar, intento entender al jugador. Se producen mil situaciones y, a veces, empatizar te da soluciones.

¿Encuentra comprensión?

La mayoría de las veces sí. Por eso queremos conservar el control y que los jugadores entiendan que todos queremos hacerlo bien.

¿Un árbitro pita, dirige, gestiona...?

De todo un poco. Has de dirigir un partido y has de estar mental y físicamente fresco para tener todas las herramientas que te permitan tomar la decisión correcta en una fracción de segundo.

"Para ser árbitro has de estar preparado a todo tipo de situaciones, a escenarios muy distintos, porque una sola acción cambia radicalmente el tono del partido"

El árbitro más joven de Primera, tras la entrevista con El Periódico. / Elisenda Pons

¿Cómo se prepara usted?

El CTA nos facilita una plataforma para ver jugadas, editarlas y filtrarlas de todos los equipos. Cuando recibimos la designación podemos analizar a los dos equipos con información que nos puede ayudar. Luego habrá jugadas inesperadas, por supuesto, ahí está la gracia.

¿Dónde está la frontera entre la información y el prejuicio del tipo que se tira siempre?

No es una información clave. Igual hay tres jugadas en las que se tira, pero en la cuarta recibe un penalti. Por suerte, con el VAR, se han erradicado casi al 100% las simulaciones.

Además de físico, ¿se necesita mucha paciencia en el campo?

Se necesitan muchas virtudes.

¿Tolerancia?

Para ser árbitro has de tener de todo, muchas virtudes para adaptarte y estar preparado a todo tipo de situaciones, a muchísimos escenarios muy distintos, porque una sola acción cambia radicalmente el tono del partido.

"La gente se cree que no somos deportistas y somos deportistas. La gente no acepta nuestras decisiones, pero tenemos que tomar decisiones"

¿Percibe comprensión hacia ustedes o todavía no?

La gente se cree que no somos deportistas y somos deportistas. Nuestro grado de preparación es altísimo. La gente no acepta nuestras decisiones, pero tenemos que tomar decisiones. La gente ha de percibir que somos personas normales. Nos equivocaremos, claro que nos equivocaremos, pero para eso tenemos el VAR, para que el error se transforme en un acierto.

El futbolista se equivoca más. ¿Se tolera más el error del deportista?

Como todos somos seres humanos, todos nos equivocamos. Habría que empezar a normalizar también el error arbitral. Nosotros trabajamos para hacerlo bien, no deseamos cometer errores.

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➡️ Tres debutantes en liza: Mateo Busquets, Víctor García y Fran Hernández.



➡️ Con 12 temporadas en la élite: Alejandro Hernández Hernández y Jesús Gil Manzano.#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/Oym6L2HYxF — RFEF (@rfef) August 9, 2023

¿Detecta más visceralidad en el análisis arbitral?

Espero que en un futuro disminuya, que la gente entienda que somos personas, que el error existirá siempre y que los árbitros no queremos equivocarnos.

¿Qué aprende un árbitro que hace de VAR?

Muchas cosas. Es casi como empezar a arbitrar otra vez. Estás ante una pantalla para analizarlo todo y cuando ves un error claro y manifiesto, has de intervenir. Es una experiencia muy positiva. Estoy muy a favor del VAR. Toda la tecnología que llegue al fútbol siempre será buena.

El VAR se ha pervertido. No solo se entra en el error claro y manifiesto.

Lo revisamos todo. Hay jugadas de blanco o negro y otras que son grises. Cuando tiramos las líneas y sale que es fuera de juego, no podemos hacer nada: es fuera de juego. Aunque sea por milímetros.

Pero siempre existirá el factor humano.

Creo mucho en el VAR porque es un sistema que ayuda siempre en las jugadas que son blanco o negro. Si antes no veías por cualquier motivo un fuera de juego de tres metros, el error se consumaba. Ahora no.

García Verdura posa ante una foto de un estadio. / Elisenda Pons

¿Cual ha sido su error garrafal que recuerde?

En Segunda todos los partidos me han salido bien más o menos, y toco madera para que siga así. Tuve un error el año pasado y me lo salvó el VAR. Cuando empecé en el fútbol formativo, sí que hubo campos que con el ambiente y los gritos de los padres te planteabas si valía la pena ser árbitro.

¿Y valió?

Mis padres me animaban a seguir porque veían que me gustaba.

¿Y cómo empezó?

Por dos amigos, Jugábamos juntos y con 15 años ellos empezaron a arbitrar. Yo me animé al año siguiente. Con el tiempo, ellos lo dejaron y yo continué. Nos seguimos viendo.

Es ahora su trabajo.

Fui policía local interino en Calella, pero al no tener una plaza consolidada lo dejé. Tengo la carrera de Administración de Empresas, luego llegó el Covid... Lo dejé. Cuando eres árbitro y subes a Segunda te piden exclusividad.

¿Tiene antecedentes arbitrales en la familia?

Ninguno. No son futboleros. Miran cuando pito un partido. Mi madre no puede ver los partidos, solo el sorteo y los cinco primeros minutos. Mi abuela mira los 90 minutos pero solo me mira a mí. Mi padre sí mira los partidos. Pero no tienen nociones arbitrales, me ven bien siempre. A mis amigos les consulto y son más críticos conmigo.

MATARÓ 09/08/2023 DEPORTES Entrevista al nuevo árbitro catalán de primera Víctor García Verdura FOTO ELISENDA PONS / Elisenda Pons

¿Cuál es su aspiración en Primera?

Ir partido a partido.

Como decía Puyol.

Si piensas en más allá, no puede ir bien. Ahora el objetivo es adaptarme a la categoría, porque soñé con llegar a Primera. Adaptarme, tratar de ser mejor día a día, e ir aprendiendo de los errores, porque has de pensar en el aprendizaje constante.

Entre la colección de insultos que suele escuchar, ¿está la condición de ser catalán?

La verdad es que no he escuchado nada así, nunca me han faltado al respeto así. Llega un momento en que a la grada ya no la escuchas, de tan centrado que estas en tu trabajo.

¿Tenía o tiene alguna predilección en arbitrar en un estadio, a un equipo, coincidir con un futbolista en particular?

Me lo preguntaron hace poco y como todavía estoy asimilando el ascenso, no he pensado en eso. Estando en Primera me hará ilusión ir a cualquier campo. Acudir al seminario de los árbitros la pasada semana fue maravilloso. Hasta hace dos días veía a mis referentes por la tele y estaba con ellos. Es una satisfacción, un privilegio, y quiero disfrutarlo todo, es lo más importante.