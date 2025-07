Inglaterra remonta y se planta en la final tras derrotar a Italia en la prórroga (2-1)

Tiró de historia. De todo lo hecho y de lo que representa. Inglaterra se impuso ante Italia (2-1) gracias a un penalti altamente dudoso en la prórroga que terminó enterrando a las italianas de manera cruel. Y es que el fútbol tiene eso. No siempre gana el que más se esfuerza o el que lo merece. A veces la balanza cae justo para el otro lado.

No fue una semifinal brillante en lo que a fútbol se refiere. Ambas selecciones salieron más a conservar, a no equivocarse. Bien es cierto que ambos son más bien equipos rocosos, densos. Fueron dos equipos especulativos que, pese al ataque más intenso de Inglaterra, no terminaron de decantar el partido para ningún bando. Al conjunto de Sarina Wiegman, a quien se le presuponía le dominio, le costó carburar. Creo peligro relativo e Italia aprovechó la única opción que tuvo de acercarse a la portería Hampton.

Caruso centró un balón que no encontró rematadora clara, Lucy Bronze consiguió rechazar el balón como pudo con el muslo, pero el toque fue demasiado leve como para alejarla de la portería, así que quedó medio parado dentro del área, perfecto para Barbara Bonansea. La italiana consiguió controlarla al bote y reventarla al fondo de la red. Primera ocasión clara de las italianas, directa al marcador para dar la sorpresa.

Aun así, parecían no creérselo. Como si Inglaterra, en cualquier momento, le fuera a dar la vuelta al marcador. Siendo sinceros, era lo que todos esperábamos. La vigente campeona tiene el don de la casualidad, de la perseverancia. Del talento, también. Arriba tiene futbolistas que por sí solas podrían levantar torneos. Pero no les funcionó. Italia iba mirando el reloj a medida que se acercaba el final. Una mezcla de incredulidad e ilusión, junto con el miedo de lo que un simple gol podía despertarlas del sueño de sus vidas.

Y, finalmente, llegó. Porque Inglaterra es eso. Aparece cuando la das por muerta. En una Eurocopa donde dan tenido una actuación a trompicones, poco convincente, siempre ha conseguido revivir cuando las circunstancias parecían en contra. En el añadido, en el 95, Agyemang insufló airé a una Inglaterra totalmente abatida con un tanto que las rescataba de una eliminación angustiosa. Un balón quedó muerto dentro del área y la delantera del Arsenal la recibió en el lugar justo para empalmarla. El empate a una condenaba a la prórroga el duelo, donde las inglesas estaban en auge.

Lo tuvo tan cerca Italia que el golpe fue doblemente cruel. El tiempo extra se le antojó injusto, desagradable y costoso. Con ese punto de cabreo con uno mismo por haber dejado escapar lo que parecía hecho. Mientras las italianas se enfurruñaban, las inglesas se iban desvaneciendo. Ese empuje que había dado el tanto de Agyemang sobre la bocina le dio fuerzas relativas. Era la segunda prórroga seguida y las piernas ya daban para poco.

Y a Inglaterra le sonrió la suerte. Un penalti más que dudoso en el 117 dejó a Chloe Kelly plantada con el balón en los once metros y, tras un auténtico paradón de Guiliani, el balón quedó suelto y fue la misma delantera inglesa quien volvió a empujarla dentro de la red. Pedía calma y sosiego con guasa una Kelly desatada con su gol. Sus compañeras enloqueían y la afición rugía. La vigente campeona estaba a un paso de plantarse en la final tras una acción que va a levantar muchísima polémica.

Un poco por galones y un poco por suerte, su historia y su talante le dio a Inglaterra más que el fútbol que practicaron en el césped. Un final excesivamente cruel para Italia. Pero el fútbol ya sabemos que justo no es. Las de Sarina Weigman vuelven a estar en la final de la Eurocopa donde esperan rival para luchar por volver a levantar el título que ahora ostentan. España o Alemania les disputará el trofeo.