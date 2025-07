Nuevo cambio de rumbo del Levante Badalona: pasa a llamarse Badalona Women y se une a Nike

Deja de existir el Levante Badalona. Después de que el año pasado abandonaran Sant Joan Despí (dejando de ser el Levante Las Planas) para afincarse en Badalona, ahora el equipo de la Primera División femenina vuelve a reformularse. Lo hace bajo el nombre de FC Badalona Women y viene acompañado de una alianza estratégica con Nike, líder mundial en ropa deportiva, que se suma como patrocinador técnico exclusivo del equipo para la temporada 2025/26 en la Liga F Moeve. Otro cambio de rumbo para la entidad, que debería ser tambien un punto de inflexión para resolver problemas internos presentes desde hace tiempo.

Nuevo nombre y escudo del hasta ahora conocido como Levante Badalona / FC Barcelona Women

"El cambio que hoy anunciamos no es aislado, sino parte de un proceso que venimos construyendo con pasos firmes. Este nuevo capítulo es también una invitación a nuestra comunidad para seguir creciendo juntos”, expresó el presidente del club, Josep Bellet. “El acuerdo con Nike representa un gran paso para este club. Nuestro objetivo es ofrecer a las jugadoras todo lo que necesiten en términos de equipamiento para que se sientan cómodas, seguras y orgullosas de representar al equipo en el campo. Todo lo que podamos hacer para elevar el nivel y la calidad de la competición en la Liga F y en nuestra ciudad, lo impulsaremos paso a paso. Nuevos cambios y anuncios llegarán muy pronto", añade.

El nuevo nombre común de uso para el club será 'ONA'. Sin duda, la transformación es total. No solo se trata de nombre y terminología, sino que los colores y la indumentaria corporativa del club también cambian. "Los nuevos uniformes oficiales, tanto de local como de visitante, ya están en uso desde esta semana y reflejan el carácter audaz y la identidad cultural catalana del club", cuenta en el comunicado el club.

Como parte de esta nueva etapa, el club también confirma la incorporación de nuevas jugadoras a la plantilla profesional, que serán presentadas muy pronto y cuyos nombres ya han sido anunciados. Otro de los retos que deberá afrontar es la implementación del césped natural, requisito indispensable para poder competir este año en Liga F y que se antoja complicado por las instalaciones donde ahora misma compite el FC Badalona Women. Todo apunta a que se trasladarían al Campo de fútbol Palamós-Costa Brava, en el municipio de la Costa Brava. El cambio de sede es uno de los fantasmas que planea sobre el club si quiere seguir en la máxima competición, dado que cambiar el césped artificial en el Estadio Municipal de Badalona se prevé poco probable.

Punto y aparte

Esta última (y única) temporada del Levante Badalona ha sido complicada. No solo dentro del verde, donde han tenido que luchar hasta el final de la competición nacional para mantenerse en Liga F, si no que también en lo extradeportivo. Tras la denuncia pública de Michele Vasconcelos a finales de junio donde relataba los continuados impagos por parte del club de Liga F, EL PERIÓDICO recabó los relatos de una decena de futbolistas que juegan o han jugado en la entidad catalana que no solo confirman y denuncian la gravedad de los hechos sino que destapan un "modus operandi" del club basado en promesas incumplidas. Además de la falta de compromiso ante los pagos, las jugadoras también denunciaron las promesas incumplidas de manera reiterada en cuanto a sus condiciones laborales.

"Las promesas son una manera de atraer a la gente", reflexionaba una futbolista del equipo. "Tienen tal poder de convencimiento que todas hemos caído en la trampa. Te lo crees y caes. Luego es cuando te das cuenta de la realidad, sabes que te están engañando mirándote a la cara. Y se lo hemos dicho antes de que todo explotara. Parece que se estén riendo en tu cara". Con el nuevo cambio de rumbo todo apunta a que las cosas van a cambiar. Aunque en el entorno hay cierto escepticismo.