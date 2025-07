Una España espesa gana a Italia y pasa a cuartos como primera de grupo (1-3)

A veces, pasar desapercibida no está mal. Alejarse de la atención, no tener los focos y las miradas encima cada día. Patri Guijarro suele vivir así. Al margen de la vorágine. Aunque no dentro del campo. Ahí no escatima, nunca se oculta. Cuando tiene un balón en los pies, brilla. Tiene una visión excepcional y marca el tempo del equipo como pocas. Pero cuando las luces del estadio se apagan, incluso cuando acaba de recoger el premio a la mejor jugadora del partido en el triunfo frente a Italia, prefiere mantenerse al margen. Y es que a veces se necesita poco más que eso.

Realmente, fue desconcertante la versión de España ante la selección transalpina (1-3). Tras dos primeros partidos en la fase de grupos (donde arrolló), ante Italia, con un once plagado de rotaciones, no fue ella misma. Estancada en la creación, descuidando la faceta defensiva y con un ataque bastante estéril. Avisó Italia con un testarazo de Linari que se estampó en el travesaño. España no reaccionó y lo pagó caro. Un mal rechace de Mariona que dejó muerto el balón dentro del área pequeña y Oliviero remató a bocajarro. Superó a Nanclares sin oposición alguna y adelantó al conjunto italiano. Lo celebró emocionada, con lágrimas en los ojos, la futbolista, que veía capaz dar la sorpresa en el duelo contra la campeona del mundo.

España perdonó una vez, pero no una segunda. Reaccionó rápidamente y puso el empate cuatro minutos después. Athenea del Castillo se plantó en la frontal del área mientras conducía sobre el alambre. Vio a Alexia Putellas colándose en el rectángulo y le pasó el balón. La Reina apenas tuvo que girar la cabeza para recibirlo y devolverlo con un golpe de tacón precioso. La madrileña reventó el balón al fondo de la red. Gritaron ambas, pura garra y carácter.

Pese al tanto, España terminó la primera parte pidiendo la hora. Se libró de un penalti por mano de Irene Paredes por un fuera de juego previo justo. Le siguieron varios ataques de las italianas, que puso contra las cuerdas al conjunto de Montse Tomé. Cuando la colegiada señaló el descanso, el conjunto español empezó a cambiar el chip.

Con la reanudación, España volvió a hacerse con el balón. Ya no fue tan a remolque y consiguió mantener el control. Logró ubicarse más de cara a la portería rival y encontró huecos por los que colarse. Fue sumando enteros para adelantarse por primera vez en el marcador y Patri Guijarro selló esas mejoras. La centrocampista remató un balón que le llegaba un pelín alto al primer toque con el empeine. No fue el remate más ortodoxo, pero sí fue efectivo. El balón traqueteó antes de entrar ajustadísimo al palo, inalcanzable para la guardameta italiana.

Sonreía Patri. Pocas veces es el objetivo de las miradas. Más discreta y sutil, no por su juego, pero sí con su pose. Ese posado regio es una fachada que le permite tomar distancia de lo que la rodea. De los focos y la sobreestimulación que ahora reina en el deporte. Y, aunque a veces pase desapercibida fuera del campo, en los grandes momentos siempre está. Con ese gol o este pase, siendo el metrónomo del equipo, tejiendo con destreza el fútbol de cualquier equipo en el que juega. Y contra Italia no solo llevó ese tempo del partido, sino que le dio a España la calma con tanto.

Y aún tuvo tiempo para ampliar el marcador con la entrada de Esther González en el campo. El momento en el que se encuentra la delantera es un lujo para España. Siempre en el lugar concreto, con un toque letal, que ante Italia le sirvió a la selección española para mejorar el resultado en el añadido. La granadina es la mujer gol de este equipo (ya son cuatro en el torneo). Con ella se ve capaz de cualquier cosa en esta Eurocopa.

Con la victoria (hasta lo hubiera sido con el empate) certificaba España su billete a cuartos de final como primera de grupo. Un paso más para esta selección que en la primera etapa de la competición se ha erigido como la gran favorita para llevarse el título. Aunque el duelo ante Italia haya sido el peor de los tres disputados en la Eurocopa, el balance general es muy positivo para las de Montse Tomé. El próximo viernes se verán las caras en cuartos con Suiza, la anfitriona.