La lección de Alexia Putellas

Dicen que el tiempo lo cura todo. Las heridas, los miedos, las inseguridades. Pero lo que realmente hace que todo se vaya no es el paso de los días o las semanas, sino lo que haces durante ese tiempo. Como lo inviertes, en qué trabajas, donde pones el foco. Alexia Putellas tocó fondo hace tres años. Parece mucho tiempo. Cierto es que en perspectiva lo es. Pero Alexia no ha vuelto a ser la misma porque han pasado los meses, sino porque cada día tuvo el propósito y puso el esfuerzo para volver. Ahora, en esta Eurocopa que se debía a ella misma, el público la está disfrutando de nuevo como la estrella que es.

Del 5 de julio de 2022 tan solo quedan pesadillas. O recuerdos difuminados. Queda el dolor y la incertidumbre, el miedo que todo el fútbol vivió cuando Alexia apareció en muletas tras un entrenamiento. Con el gesto derrotado con el que la dos veces Balón de Oro entró en la furgoneta que la llevaba al hospital. La capitana de la selección se quedaba fuera de aquella Euro y allí empezaba un camino muy largo y doloroso. Pero el compromiso ganó al miedo. Alexia trabajó día a día, se implicó con todas las partes de su ser, en volver al césped como se fue. Siendo la futbolista que es, disfrutando de lo que más feliz la hace.

Algo excepcional

Tres años más tarde todo ese camino se ve difuminado. Es lo que tiene el paso del tiempo, que te permite relativizar aquello sufrido y todo parece menos duro. Siempre queda el recordatorio, pero la herida se va cerrando con cada día que pasa. Y es que Alexia no solo ha vuelto a ser la que era, sino que es hasta mejor. Sí, aunque pareciera imposible. La capitana ha mantenido ese toque especial del balón, la entereza con la que lidera el equipo, la visión privilegiada del juego. Pero es que además le ha sumado una madurez que solo te la da haber pasado por algo como lo que ella vivió. Del no querer pensar en que puede ser el final a vivir de nuevo primeras veces y días de gloria.

Alexia Putellas celebrando un gol contra Portugal en la Eurocopa / Miguel MEDINA / AFP

Porque lo que está haciendo Alexia en la Eurocopa parece normal, pero es excepcional. Una vez más. La de Mollet del Vallés lleva 3 goles en dos partidos además de dos asistencias. Ha jugado todos los minutos de ambos encuentros y ha sido nombrada de MVP tanto ante Portugal como ante Bélgica, donde fue la primera jugadora en la historia de la Eurocopa en firmar dos tantos y dar dos asistencias en un solo partido. Poco nuevos hitos le quedan por conquistar.

"Somos un equipo"

Y, aunque todos los focos la apunten a ella, Alexia siempre abre la mirada. "Todas tenemos nuestro rol. A mí me han dado el MVP, pero hay que ver cómo presiona Esther, cómo eligen Pina y Mariona, la profundidad de Athenea, cómo escoge Olga, lo de Patri que es un escándalo, las centrales, las porteras que teníais que ver cómo entrenan...", confesó tras la goleada ante Bélgica.

"El equipo está rindiendo bien prácticamente en todas las facetas del juego, pero hay margen de mejora siempre. El equipo está bien, cómodo, si alguna cosa no termina de salir siempre lo mejora. Vamos por buen camino. Este equipo tiene mucho talento ofensivo y me quedo con que todo el mundo intenta elegir lo mejor. Somos un equipo. Es algo que tenemos muy claro desde dentro y es lo que nos va a hacer llegar muy lejos en el torneo", sentenció tras la goleada.

Las jugadoras españolas, Alexia Putellas (i) y Vicky López, durante un entrenamiento este domingo, en Thun (Suiza), previo al partido de la Eurocopa 2025 que disputan mañana lunes ante Bélgica. / EFE/ Ana Escobar

Alexia es un pilar fundamental en el vestuario. El ascendente que tiene sobre las más jóvenes es clave para entender su relación con futbolistas como Jana Fernández, con quien compartió recuperación de ligamento cruzado, o Vicky López. La admiran por lo que representa, pero también la disfrutan sobre el campo. “Quiero que sea la Eurocopa de España, me da igual si es la mía o no”, decía Alexia días antes de la Eurocopa en una entrevista en Marca. Y no hay mejor frase que pueda definir lo que es ella y lo que significa esta competición.