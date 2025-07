Alemania supera sin piedad a la Polonia debutante de Ewa Pajor (2-0)

Era cruel. El debut de Polonia en una Eurocopa era una trampa de todas todas. La novata se veía las caras contra Alemania (2-0), la selección que más veces ha grabado su nombre en el trofeo continental. Aunque todo empezaba en su contra, el conjunto polaco se mantuvo estoico ante la todopoderosa mermada por la retirada de muchas de sus futbolistas emblema de la última década. Pero, ante un equipo que está reencontrándose, Ewa Pajor y sus compañeras consiguieron dar la sorpresa.

Alemania está reconstruyéndose. La 8 veces campeona de la Eurocopa, dominadora absoluta del torneo de selecciones europeo, está viviendo un año complicado. Ha dicho adiós a futbolistas que han sido el pilar de esa generación campeona como Alexandra Popp, Huth, Hegering y Frohms. Y es complicado saber quién eres sin aquellos que te han ayudado a crecer. Ahora, sobre el verde, vemos un equipo bastante diferente a lo nos tiene acostumbrados. Sigue manteniendo la verticalidad y los ataques potentes, pero le faltó esa cohesión y las sinergias que te da jugar durante años con las mismas piezas.

Obra de arte

Pese a las dudas, el conjunto germano no negoció su estilo. Buscó incesantemente la portería polaca. Aprovechó la superioridad teórica ante la debutante para ir amedrentando a una Polonia totalmente inexperta en la Eurocopa. En el primer tiempo no consiguió ver portería, pero la segunda parte fue distinta. Se fue creciendo y Brand deshizo las dudas con una magnífica obra de arte desde la frontal. La alemana recogió el balón más allá de la esquina del rectángulo. Condujo y dribló hasta que casi pisó la línea. Antes, sin embargo, se acomodó el esférico en la zurda para luego reventarla a la escuadra contraria. Totalmente imposible no maravillarse ante tal genialidad de la futbolista del Olympique de Lyon.

El segundo fue obra de Lea Schüller, aunque de nuevo una preciosidad de centro de Brand fue el que propició el tanto que dejaba más que encaminada la victoria para Alemania. Con esas dos dianas, Alemania dio por bueno el inicio del torneo. Así como Polonia que, pese a la derrota, demostró carácter y que no han venido a la Euro a probar suerte. La azulgrana Ewa Pajor estuvo incisiva y creó mucho peligro, pero se le escurrió el tanto que recortaba distancias en los últimos minutos.