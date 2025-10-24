“Amor indestructible”, el himno que celebra los 125 años del Espanyol

No es fácil condensar 125 años de historia en menos de tres minutos. Porque la historia del Espanyol no se mide en títulos ni en gestas espectaculares. Se mide en otra cosa. En una fidelidad incondicional, en una manera única de vivir el fútbol, más desde dentro que hacia afuera. El nuevo himno conmemorativo del club, titulado “Amor indestructible”, solo quiere explicar, con calma y sinceridad, qué es el Espanyol para quienes lo sienten.

La canción está interpretada por Cris Juanico, con letra de Jordi Via y producción musical de Stefano Macarrone, responsable también de la grabación y mezcla desde su estudio barcelonés, Abuelita Studios. El productor italiano es seguidor de la Juventus pero también ferviente aficionado del Espanyol desde hace años, un vínculo personal que ha sabido trasladar a la forma de trabajar esta pieza. Macarrone ha producido a decenas de artistas del panorama nacional, entre ellos Rigoberta Bandini, con quien firmó la producción de “Ay mamá”, la canción que fue finalista para representar a España en Eurovisión 2022.

En esta canción no hay épica impostada. Lo que hay es verdad. La verdad de un club que ha vivido derrotas, victorias, descensos, pérdidas irreparables, cambios de estadio, de propiedad, de categoría... pero que nunca ha dejado de ser reconocible por su nobleza, resiliencia y sentimiento a lo largo de estos 125 años de historia.

El himno no esquiva las heridas. Al contrario, las muestra con naturalidad. “Mil derrotes, mil victòries, mil ferides...” canta Juanico. No es un lamento. Es una constatación. Porque el Espanyol ha sido eso: caer y levantarse. Volver siempre. Sin grandes alardes. Sin necesidad de convencer a nadie más que a los suyos.

En lugar de hacer una canción para todos, el club ha optado por una hecha para los que siempre están. Para quienes conocen Sarrià aunque nunca lo pisaran. Para quienes saben quién era Marañón, o Camacho, o Jarque. Para quienes lloraron en Leverkusen, en Glasgow o en Mestalla, y para quienes no lloran nunca, pero se emocionan igual. El himno no lo explica todo, pero conecta con algo que muchos pericos llevan dentro.

Este himno, que se estrenará el sábado en el RCDE Stadium, minutos antes del inicio del partido ante el Elche, llega en un momento dulce para los blanquiazules: nueva propiedad, cifras récord de socios y abonados, y el primer equipo compitiendo con ambición en Primera División. No es fácil poner música a una historia así. No está claro si esta canción se convertirá en habitual en el estadio o si quedará ligada solo a este aniversario. Pero eso es secundario. Lo importante es que funciona. Que emociona. Que consigue explicar, sin imposturas ni grandes gestos, qué significa ser del Espanyol.