Ciclismo
La etapa 15 del Tour de Francia, en directo | Champagnole - Plateau de Solaison
Tadej Pogacar afronta la exigente llegada inédita al Plateau de Solaison con más de cuatro minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, en una etapa clave antes del segundo día de descanso
Redacción
La segunda semana del Tour acaba con un final de dureza mundial, un puerto inédito en el recorrido de la carrera que promete batalla por lo más alto entre los favoritos para la general.
El Plateau de Solaison, primer final en un puerto fuera de categoría en la edición, punto culminante de los 183,9 kilómetros que comenzarán en Champagnole e incluyen otros tres puertos en una jornada que hará la transición entre el Jura y los Alpes.
La etapa culminará en el inédito Plateau de Solaison, un exigente puerto de 11,3 kilómetros al 9 % de pendiente media que ya ha sido escenario del Tour del Porvenir y del Dauphiné. Con cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado y precedido por el duro Col de la Croisette, la jornada se presenta como una de las más decisivas de la carrera antes del segundo día de descanso.
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