Ciclismo
La etapa 11 del Tour de Francia, en directo | Vichy - Nevers
Los 161,3 kilómetros discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría
Redacción
Superado el Macizo Central y la batalla que acarreó entre los favoritos para la general, el Tour de Francia regresará este miércoles a una etapa de transición diseñada para una llegada al esprint.
Los 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers discurren por carreteras planas y poco técnicas, con apenas dos puertos de cuarta categoría que no deben de impedir que los equipos de los llegadores controlen la carrera para una batalla masiva. De confirmarse, sería el cuarto esprint de esta edición, tras las victorias del neerlandés Olav Kooij en Pau y las del belga Tim Merlier en Burdeos y Bergerac.
Puede ser la primera de las dos oportunidades que tengan a su alcance los llegadores esta semana y una de las últimas que se perfila para ellos en el horizonte camino de París.
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- Argentina sufre otra vez pero le gana a Suiza 3-1 y el martes decide el pase a la final nada menos que con Inglaterra
- Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis
- España se mete en la final del Mundial aplastando a Francia con su fútbol 'sapiens
- Lamine Yamal responde a Rajoy: 'El fútbol si sirve para algo es para integrar
- Las superestrellas de Francia se frustran ante España: 'Están rotos
- Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026