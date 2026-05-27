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Ciclismo

Giro de Italia, 17ª etapa: Cassano d'Adda - Andalo, en directo

El pelotón del Giro de Italia.

El pelotón del Giro de Italia. / SAMUEL GOLAY / EFE

Redacción

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El Giro de Italia disputa hoy la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 kilómetros, una jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever, un alto de tercera categoría, con 8 kilómetros de longitud al 3,6% de denivel medio.

La meta se encuentra después de una subida de 2,3 kilómetros al 6,8 por ciento de media. Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.

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