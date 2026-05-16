Ciclismo
Sigue en directo la etapa 8 del Giro de Italia 2026: Chieti - Fermo
Redacción
La octava etapa del Giro de Italia 2026 unirá este sábado Chieti y Fermo sobre un recorrido de 156 kilómetros que esconde mucha más dureza de la que aparenta. Tras una primera mitad completamente llana, el pelotón afrontará un exigente tramo final repleto de repechos y cuatro ascensiones puntuables que pueden agitar la carrera.
El terreno se endurecerá con el paso por Montefiore d’Aso (3ª), Monterubbiano (4ª) y Capodarco (4ª), antes de llegar a la subida definitiva hacia Fermo, donde estará situada la meta tras 3,7 kilómetros al 5,7 %. En total, la jornada acumula cerca de 1.900 metros de desnivel y apunta a favorecer a corredores explosivos y a las fugas de calidad.
Después del desgaste provocado por el Blockhaus y antes de la gran cita de Corno alle Scale, la etapa aparece como una jornada trampa para los favoritos de la general. El perfil quebrado y los constantes cambios de ritmo convierten el día en un escenario perfecto para ataques lejanos y movimientos inesperados. La incógnita será saber si el pelotón permitirá llegar a la escapada o si los favoritos pelearán también por la victoria en Fermo.
- Florentino tendrá rival en las elecciones del Real Madrid: Enrique Riquelme prepara los avales para presentar su candidatura
- Florentino se pasea desnudo por Valdebebas
- Rueda de prensa de Florentino Pérez, hoy en directo | Última hora de la convocatoria de urgencia del presidente del Real Madrid
- ¿Por qué los hijos de Florentino Pérez han permitido esto?
- El Bernabéu saca de quicio a Florentino y baja el pulgar a Mbappé
- El Real Madrid empata en 'nadapletes' con el Barça en los últimos 50 años
- Mbappé desata la tormenta perfecta en el Real Madrid: 'Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla
- Gio Garbelini, la estrella del Atlético de Madrid que denunció públicamente al Barça