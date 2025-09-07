Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Pedersen se gana a pulso su primera victoria en la Vuelta

El ciclista danés venció en la llegada de Monforte de Lemos tras imponerse al esprint en un día de tregua para los favoritos

Mads Pedersen celebra su victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España.

Mads Pedersen celebra su victoria en la decimoquinta etapa de la Vuelta ciclista a España. / EFE

Redacción

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta Españadisputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.

Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.

