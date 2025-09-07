Ciclismo
Pedersen se gana a pulso su primera victoria en la Vuelta
El ciclista danés venció en la llegada de Monforte de Lemos tras imponerse al esprint en un día de tregua para los favoritos
Redacción
El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta Españadisputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km.
Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/hora. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo.
