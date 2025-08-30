Ciclismo
Etapa 8 de la Vuelta a España 2025, en directo
La carrera de este sábado llevará al pelotón, una vez superadas las dos etapas pirenaicas, de Monzón a Zaragoza, en una jornada íntegramente por carreteras aragonesas
EFE | Redacción
Tras la etapa inicial de Turín, la 80ª Vuelta a España ofrece la segunda oportunidad clara para los ciclistas más rápidos presentes en la carrera, en una edición en la que estas llegadas escasean.
La octava etapa llevará al pelotón, una vez superadas las dos etapas pirenaicas, de Monzón a Zaragoza, en una jornada íntegramente por carreteras aragonesas y que circulará una buena parte de ella por territorio de los Monegros, aunque esta vez no existirá la amenaza de altas temperaturas.
La jornada no incluye ninguna ascensión y el principal aliciente será el esprint bonificado en Peñaflor, poco antes de cruzar por primera vez la meta para completar un circuito de 23,4 por las calles de la capital aragonesa.
El belga Jasper Philipsen (Alpecin), primer líder de la Vuelta y ganador en Turín, será el candidato a la victoria junto a la reducida nómina de velocistas como el venezolano Orluis Aular (Movistar) que ha se ha metido en varias llegadas, el británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), el francés Brian Cocquard (Cofidis) o el italiano Elia Viviani (Lotto).
Etapa 8: Monzón - Zaragoza, 163,5 km
-Salida: 13.40 horas (11.40 GMT)
-Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)
- De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García
- Los equipos españoles ya conocen a sus rivales de la 'fase liga' de la Champions League: luces y sombras
- La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas
- Sorteo de la Champions 2025/26, en directo: rivales y calendario de Barça, Real Madrid, Atlético...
- Las camisetas de fútbol conquistan las calles: 'Son mi personalidad. Me las pongo para ir de cita
- La mirada reverencial de dos campeones que idolatran al profesor Márquez
- Fermín se debate entre Chelsea y Barça
- El sorteo de la Champions 25-26: El Barça topa con PSG, Chelsea y Newcastle en un grupo asequible