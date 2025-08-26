La etapa 4 de la Vuelta España 2025, en directo

El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.

El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.

VUELTA A ESPAÑA:

El final en Voiron viene condicionado por la proximidad de Grenoble, donde el pelotón cogerá un avión para seguir el miércoles la carrera, ya en España, en Figueres.