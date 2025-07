90 años del trágico final de Paco Cepeda, el primer muerto de la historia del Tour

Ocurrió hace 90 años, el día de la fiesta nacional francesa, un 14 de julio de 1935. La noticia que ningún ciclista quiere escuchar llegó al pelotón como un mazazo desde el hospital de Grenoble, al pie de los Alpes. Francisco Cepeda, ciclista vizcaíno de 29 años, había fallecido en el descenso del Galibier, uno de los grandes puertos del Tour.

Fue una noticia difícil de digerir: el Tour, en marcha desde 1903 y solo interrumpido por la Primera Guerra Mundial, nunca había tenido que lamentar la muerte de ningún corredor. Cepeda fue el primer mártir de la 'Grande Boucle'.

Pero ¿quién fue Paco Cepeda? Nacido en Sopuerta, Vizcaya, en 1906, había sido medalla de bronce el campeonato de España de 1927 y uno de los primeros españoles capaces de completar el Tour.

Paco Cepeda, primer fallecido de la historia del Tour / -

A diferencia de lo que ocurría con la mayoría de ciclistas de la época, que competían para salir de la pobreza, Cepeda era hijo de un juez y no necesitaba el ciclismo para vivir. Competía por pura vocación.

Al Tour de 1935 llegó como ‘individual’ o ‘independiente’, es decir, no adscrito al equipo español (en aquel momento, se corría por selecciones nacionales).

El equipo oficial lo formaron ocho ciclistas: Cañardo, Ezquerra, Trueba, Cardona, Elys, Figueras, Prior y Álvarez. Entre lesiones, caídas y desavenencias, la mayoría abandonaron antes de tiempo.

Michael Thompson, autor del libro que recuerda la figura de Cepeda / -

La tragedia sobrevino en la séptima etapa, el 11 de julio. Etapa reina, entre Aix-les-Baines y Grenoble. En el descenso del Galibier, frenético, Cepeda intenta seguir a un grupo de corredores italianos que bajan a tope. Pero la llanta delantera de la bici de Cepeda se sale del neumático y el corredor impacta contra el suelo. Queda inconsciente y sangrando por la cabeza.

(El detalle de la llanta no es menor: en aquel Tour, la organización ofreció a los corredores unas llantas de un material llamado duraluminio, que se comprobó defectuoso porque al frenar, con el calor, se fundía. Hubo numerosas caídas, hasta el punto de que los corredores decidieron volver a las viejas llantas de madera; más pesadas pero más fiables).

Horas críticas

Evacúan a Cepeda al hospital de Grenoble, pero la situación es crítica. Se le practica incluso una trepanación –una perforación en el cráneo- para intentar salvarle la vida, pero es inútil. Cepeda muere en Grenoble el 14 de julio de 1935. Es oficialmente el primer muerto de la historia del Tour.

Al día siguiente, el corredor belga Jean Aerts propone un minuto de silencio antes de la etapa que sale de Niza. Será, tristemente, el único homenaje más o menos oficial del Tour a su primer fallecido. Desde entonces, 90 años ya, la organización del Tour ni siquiera ha mencionado a Cepeda.

Homenaje a Cepeda por parte de un aficionado asturiano en el Galibier / -

¿Por qué?

Quizá la razón haya que buscarla en un reportaje publicado en ‘Marca’ en 2014. En él, Álvaro Rey Cepeda, sobrino nieto del malogrado ciclista, inició una investigación para intentar esclarecer cómo murió el corredor. En su casa había escuchado siempre que “al tío Paco se lo cargaron; no fue un accidente”.

Viajó a Francia y removió papeles. Descubrió que en un periódico local, ‘Le Matin’, informaba en octubre de 1935 (meses después del accidente) de la apertura de un expediente judicial para determinar las causas de la muerte.

“Si se había abierto esa instrucción, en algún lugar estaría toda la información recabada por el juez”, explicó Rey Cepeda. Descubrió, para empezar, que el accidente no tuvo lugar en pleno descenso del Galibier, sino más adelante, en el pueblo de Rioupéraux, en la carretera 1091, entre Bourg-d’Oisans y Vizille, en una curva conocida como ‘curva de los castaños’.

¿Homicidio involuntario?

Un testigo, un obrero italiano llamado Vulpiano, declaró que una camioneta de color rojo había golpeado a Cepeda y siguió su camino sin detenerse. La muerte del corredor llegó a investigarse como homicidio involuntario, pero ante la falta de pruebas, la causa se archivó el 31 de enero de 1936.

“La muerte de un corredor en el Tour de Francia, en el pasado o en el presente, no es una buena publicidad para una carrera que depende de grandes patrocinadores para su existencia”. Habla Michael Thompson, británico, ex corredor amateur, aficionado a la historia del ciclismo y autor de un libro sobre la muerte de Cepeda, ‘The final descent: the untold story of the first rider to die in the Tour de France’.

"Si fuera francés..."

“Creo que Amaury Sport Organisation, organizadora de la competición, debería tener más respeto por su historia. Como negocio, le interesan más los beneficios que el pasado de la competición, y eso no ha cambiado demasiado desde 1935. Si Cepeda hubiera sido francés ya tendría un monumento”, explicó Thompson cuando el Tour salió de Bilbao, en 2023.

Thompson aprovechó su visita a Euskadi para visitar el único monumento que honra la memoria de Cepeda: está en Sopuerta, su localidad natal, frente a la casa de su familia.