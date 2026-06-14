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Por 94-90

Los Knicks conquistan su primer título de NBA en 53 años con triunfo final ante Spurs

Un colosal Brunson logró 45 puntos, ante los 49 del resto de sus compañeros, para que los Knicks culminaran su victoria en las Finales por un global de 4-1.

El dominicano Karl-Anthony Towns (c) exhibe el trofeo al campeón de la NBA conquistado este sábado por los New York Knicks.

El dominicano Karl-Anthony Towns (c) exhibe el trofeo al campeón de la NBA conquistado este sábado por los New York Knicks. / ADAM DAVIS / EFE

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AFP

Los Ángeles
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Con una épica actuación de Jalen Brunson, los New York Knicks vencieron este sábado 94-90 en la cancha de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y conquistaron su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973.

Un colosal Brunson logró 45 puntos, por 49 del resto de sus compañeros, para que los Knicks culminaran su triunfo en las Finales por un global de 4-1.

Wembanyama sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

Sus Spurs, uno de los planteles más jóvenes en llegar a unas Finales, hincaron la rodilla ante la ferocidad de unos Knicks que no querían desperdiciar su gran oportunidad del siglo.

Racha espectacular

El equipo neoyorquino no partía como favorito al inicio de los playoffs pero cuajaron en el momento oportuno, con una espectacular racha de 13 partidos ganados seguidos y la eliminación del defensor del título, el Oklahoma City Thunder.

San Antonio (United States), 14/06/2026.- New York Knicks players hold up the Larry O'Brien Championship Trophy after winning Game 5 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks, San Antonio, USA, 13 June 2026. (Baloncesto, Nueva York) EFE/EPA/ADAM DAVIS SHUTTERSTOCK OUT. SHUTTERSTOCK OUT

Los jugadores de los New York Knicks celebran su triunfo. / ADAM DAVIS / EFE

El recorrido de los Knicks desató la locura de sus aficionados, que este sábado se movilizaron otra vez en masa para hacerles jugar casi como locales a 3.000 kilómetros de Nueva York.

Brunson, héroe absoluto

El tercer anillo de la historia de los Knicks, tras los de 1970 y 1973, tiene como héroe absoluto a Jalen Brunson, que se volvió a echar el equipo a la espalda en otra noche de remontadas.

SAN ANTONIO, TEXAS - JUNE 13: Timothée Chalamet celebrates with Mikal Bridges #25 of the New York Knicks after the victory against the San Antonio Spurs in Game Five of the 2026 NBA Finals at Frost Bank Center on June 13, 2026 in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement

El actor Timothée Chalamet celebrada la victoria con Mikal Bridges, el 25 de los New York Knicks. / GREGORY SHAMUS / Getty Images via AFP

Si el miércoles los Knicks levantaron una desventaja de 29 puntos, la mayor en la historia de las Finales, en esta ocasión remontaron un botín 16 puntos que habían construido los Spurs en el segundo cuarto.

Brunson, completamente imparable para la defensa texana, se embarcó en una reacción en la que los Knicks tomaron el control del marcador a cuatro minutos para el final y no lo soltaron hasta el estallido de júbilo de sus miles de aficionados en la grada.

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En las tribunas lo celebraron también emocionados iconos anteriores de los Knicks que no alcanzaron la gloria, como Patrick Ewing.

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