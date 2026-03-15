Sonia Navarrete, abogada y Comité de Competición y Disciplina Deportiva del FCBQ: “Educar siempre es mejor que castigar”

Hoy hablamos con Sonia Navarrete, abogada de profesión, especializada en derecho de familia y menores, que hace pocos años se incorporó a la Federacíó Catalana de Bàsquet (FCBQ), en donde ejerce como Jueza Única del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de dicha Federación. Es, en este ámbito, “de las pocas mujeres que ocupan un cargo como éste”.

Por debajo de la del fútbol, con 220.000, el baloncesto catalán reúne cerca de 88.000 licencias federativas, que generan que cada fin de semana se disputen en Catalunya más de 2.500 partidos no profesionales, a los que se suman numerosos padres, familiares y amigos en general de quienes lo practican y cuya responsabilidad de su comportamiento recae en los clubs, compartida con el ente federativo. Cada lunes, Sonia recibe en su correo una quinta parte de estos 2.500 partidos con incidencias de todo tipo que debe resolver sobre cada conflicto.

Su máxima satisfacción radica en capitanear un proyecto en el que la Federació es pionera: el llamado “Proyecto de medidas educativas sustitutivas de sanciones a jugadores menores de edad”. Es la primera Federación que aplica estas medidas, donde ofrece la posibilidad a un jugador (menor de 16 años) que haya cometido una conducta de indisciplina sustituyendo la sanción impuesta por una medida educativa.

En ese sentido, la FCB recibió una mención especial por parte de la Conselleria de Justícia de la Generalitat por dicha iniciativa; reconocimiento que recogió recientemente el Presidente Ferran Aril.

Mas Barcelona - Sonia Navarrete / Mònica Tudela

“Lo fácil para nosotros -destaca Sònia- es aplicar una sanción y punto, pero aplicar estas normas nos funciona y así evitamos que se queden sin disputar un partido la semana siguiente”. Y así, el deporte sigue siendo sólo un deporte.

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