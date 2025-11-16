Orellana cierra su interregno con tres victorias en tres partidos y cede a Pascual un Barça ganador

Terminó el interregno de Óscar Orellana en el Barça con la tercera victoria en tres partidos. Un paréntesis breve de alegría y entusiasmo en el Palau ante un rival de nivel Euroliga, como es el Baskonia (91-83) antes de la toma de posesión este lunes de Xavi Pascual. La victoria era poco menos que obligatoria ante la situación del cuadro azulgrana en la clasificación, con una victoria más que los dos colistas. La mano de Orellana se ha notado en la mayor actitud defensiva del equipo, que ha rebajado más de diez puntos la media que encajaba.

Orellana deja una inmaculada hoja de servicios por si en el futuro lejano -Pascual ha firmado por esta temporada y dos más- el Barça u otro equipo confiaran en él como primer entrenador. En cinco días ha cambiado la cara del equipo, el primer paso reconectarlo con la hinchada y cultivar las posibilidades de un título, cualquiera, que termine con la ominosa fase de la sección, incapaz de aspirar a ninguno desde que celebrara el último en 2023. El ayudante de Joan Peñarroya ha recuperado a Myles Cale, un fajador defensivo para la causa, y se apoyó en los dos baluartes contratados el pasado verano, como Will Clyburn (24 puntos) y Tornike Shengelia (14), aunque una de las claves del triunfo fue la salida de Brizuela en la segunda mitad.

Óscar Orellana grita a los jugadores durante el duelo frente al Baskonia en el Palau Blaugrana. / Dani Barbeito / SPO

El partido tomó un giro peligroso en el segundo cuarto, cuando el Baskonia consolidó y amplió su ventaja en el marcador, que alcanzó los nueve puntos (32-41). Los buenos minutos de Clyburn los contrarrestó Luwawu-Cabarrot. Orellana se movía impotente al ver que no lograba reducir las facilidades defensivas del equipo, que permitió canastas muy fáciles con penetraciones frontales. El Baskonia llegó al ecuador del duelo con ventaja en el luminoso (39-43) y en las estadísticas de triple y en el rebote (21 a 14) y exigía un cambio en las filas locales. Se produjo.

Will Clyburn intenta tirar mientras se está cayendo. / Dani Barbeito / SPO

El cuarto de Brizuela

El descanso no paró los indicios de reacción que había apuntado el Barça y que se advirtieron en la reanudación hasta obligar a Paolo Galbiati a pedir un tiempo muerto que parara las embestidas de Shengelia (6 puntos en cuatro minutos) con la fresca entrada de Darío Brizuela, inédito hasta entonces.

Ocupó el lugar de Punter, y con un par de asistencias, un par de rebotes y dos triples seguidos (más un tercero después, sin fallo) colocaron al Barça por delante hasta situarse 12 arriba (67-55). Orellana no le dio descanso hasta que faltaban 39 segundos para que concluyera el periodo y fue porque había acumulado tres personales. La prueba de que, con él, se había incrementado la agresividad defensiva, imprescindible para batir a un Baskonia con excelentes tiradores. Se despidió Brizuela con 9 puntos, más 10 de Shengelia y 9 más de Clyburn. Seis tiros habían fallado los azulgranas, 13 los vitorianos y el marcador se transformó (70-62).

Esa diferencia acolchaba a los azulgranas, que ya transitaban por una autopista, aunque Brizuela no regresó, tampoco Hernagómez, dolido en uno de sus tobillos. Luwawu-Cabarrot y Diakite trataron de aguantar el pulso ante un Barça que se parecía al que se espera ver siempre.

Willy Hernangómez intenta ganar espacio a costa de Markus Howard. / Dani Barbeito / SPO