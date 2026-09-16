El Real Madrid ficha al escolta estadounidense Nick Smith Jr., ex de los Lakers

El Real Madrid ha fichado al escolta estadounidense Nick Smith Jr. por una temporada, hasta el final de la 2026-2027, después de haber formado parte de la estructura de Los Angeles Lakers durante un año, según hizo oficial este miércoles el club merengue.

Se presentó al 'draft' de la NBA en 2023 y fue elegido en 27ª posición por los Charlotte Hornets, con los que disputó dos temporadas antes de firmar un contrato con Los Angeles Lakers en septiembre de 2025.

Revisión médica

El jugador, de 22 años, ha disputado 147 partidos en la NBA, repartidos entre los Hornets y los Lakers en tres temporadas. Este miércoles pasó el reconocimiento médico con el Real Madrid en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.

Nick Smith Jr., en un partido con los Lakers. / Carlos Ramírez / EFE

Pedro Martínez, entrenador del equipo blanco, había adelantado este martes que la posibilidad de su fichaje estaba cerca.

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"Va a venir, ¿no? (risas). Primero que venir, pasar una revisión médica y ser anunciado. Una vez pase ese proceso, que yo creo que lo pasará, esperamos ayudarle. Es un jugador joven, sin experiencia fuera de su país y sin experiencia en el baloncesto europeo. Una de esas maneras de ayudar es no esperar grandes cosas. No esperamos que meta 35 puntos cada partido. Tenemos una plantilla larga de 16 jugadores. No me gustaría ser un equipo previsible o depender de uno o dos jugadores", dijo entonces.