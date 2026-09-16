Rafa Jódar: "Si quiero buenos resultados voy a tener que mejorar mucho mi nivel de tenis"

El tenista español Rafa Jódar aseguró que si quiere seguir teniendo "buenos resultados" en el circuito deberá "mejorar mucho" su "nivel de tenis" y admitió que pese a lo rápido que está yendo su carrera está "disfrutando" y mantiene "los pies en el suelo".

"Si quiero seguir consiguiendo buenos resultados voy a tener que mejorar mucho mi nivel de tenis, voy a tener que aprender mucho a lidiar con jugar muchos torneos en un año, con jugar con diferentes rivales en cada semana o incluso en cada torneo", afirmó el tenista madrileño en una entrevista concedida a los medios oficiales de la RFET.

Jódar confesó que está yendo todo "muy rápido", pero que aun así lo está "disfrutando". "Sigo con los pies en el suelo, siendo la misma persona humilde que era hace dos años, lo cual creo que me está ayudando mucho y eso es gracias a todas las personas que realmente me aprecian y quieren lo mejor para mí", añadió.

El madrileño apuntó que puede competir "contra la mayoría de los jugadores" en el circuito en su primer año, lo cual significa que está haciendo las cosas "muy bien". "Voy entrando en ritmo de competición contra rivales muy diferentes y que tienen un dibujo muy diferente", analizó.

Mentalidad positiva

"Si quieres estar entre los mejores jugadores del mundo durante muchos años, tienes que cuidar cada detalle al milímetro y hacer todas las cosas muy bien. Saber que va a haber momentos donde las cosas no van a ir como tú quieres, pero aceptar esos momentos, superarlos y tener una mentalidad positiva de siempre ir mejorando poco a poco", reflexionó.

Un Rafa Jódar que huye de las comparaciones: "El camino es disfrutar del proceso, ir mejorando poco a poco. Es mi primer año en el circuito, sé que quedan muchas cosas por mejorar y que todo lo que me pase este año va a ser nuevo para mí y van a ser nuevas experiencias".

La Copa Davis

Además, el número uno español en el duelo de Copa Davis ante Chile señaló que está descubriendo que es "una persona valiente", y añadió que tener que lidiar con todo lo que hay alrededor de los torneos es "difícil para una persona tan joven", y considera que está llevando "muy bien todo ese tipo de cosas".

El número 14 del ránking ATP se definió como "una persona muy trabajadora" que ha llegado hasta la élite del tenis "siendo muy humilde, teniendo los pies en el suelo y yendo poquito a poquito, siguiendo mi proceso y no pensando en cosas mayores". "Es la mentalidad que me ha transmitido mi padre y toda mi familia", recalcó.

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Por último, el de Leganés habló de la figura de su padre y su soledad en el box: "Es una cosa inusual en el circuito, ya que todos los jugadores o la mayoría de los jugadores tienen a muchas personas en el box. Es el primer año y estamos intentando aprender de cada error que cometemos y de lo que va bien. Este año está funcionando. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena desde que yo era muy pequeño y él siempre me ha ayudado mucho y siempre quiere lo mejor para mí".