James Rodríguez (35 años) anuncia su retirada de la selección de Colombia

El centrocampista colombiano James Rodríguez anunció su retirada de la selección de su país, cuya camiseta defendió durante 15 años y en un total de 131 ocasiones, con 31 goles, el segundo que más en la historia tras Radamel Falcao.

"Me voy tranquilo porque lo di todo. Gracias por cada momento, gracias Colombia. Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, compañeros, miles de colombianos que soñaban con todos nosotros", subrayó Rodríguez en sus redes sociales.

El exjugador del Real Madrid y el FC Bayern, entre otros, remarcó "el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán". "Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Tuve días buenos y otros muy difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores", apuntó.

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James debutó en 2011 con el combinado de su país y disputó tres Copas del Mundo, la de Brasil en 2014, donde fue la Bota de Oro con seis goles y le sirvió como plataforma para fichar por el Real Madrid, la de Rusia 2018 y la de Estados Unidos, México y Canadá de este pasado verano, algo que sólo han logrado en su país Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Juan Fernando Quintero. Fue subcampeón de la Copa América en 2024.