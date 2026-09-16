Obituario
Fallece Bartina, mujer de Ronald Koeman, a los 65 años
La esposa del exfutbolista y entrenador neerlandés sufría un cáncer de mama
Bartina Koeman Boddeveld, esposa del exfutbolista y entrenador neerlandés Ronald Koeman, falleció este martes 15 de septiembre a los 65 años.
Fue el propio Ronald Koeman quien dio a conocer la noticia del fallecimiento de su mujer mediante una publicación en sus redes sociales. "Con profunda tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra querida mamá y abuela".
Desde hacía 16 años, Bartina Koeman venía tratándose de un cáncer de mama, del que tuvo varias recaídas. En el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de hecho, Ronald Koeman, entonces aún seleccionador de Países Bajos, admitió que su esposa no podía acompañarle porque seguía tratándose de su enfermedad.
El FC Barcelona, club en el que Koeman se convirtió en leyenda tras su gol en la final de la Copa de Europa de Wembley en 1992, publicó un mensaje de pésame: "Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz".
- Pedro Sánchez y sus ministros dan plantón a la Fórmula 1 y a los Reyes
- Las victorias de Márquez revalorizan Ducati ante una posible venta por parte de Audi
- Xavi Espart me agota, por Lluís Carrasco
- Carlos Sainz, embajador con sentido crítico: 'Madring deberá hacer cambios en el futuro
- Ferran Torres sigue en éxtasis da el primer triunfo al PSG en la Ligue 1
- Gabriel Jesus, delantero del Barça: 'Mi prioridades ahora son Dios, mi mujer y mis hijos
- Márquez sale líder del Mundial tras otra exhibición en Misano
- Márquez: 'Si pasa, pasa; y si no pasa, que nos quiten lo 'bailao'