Fallece Bartina, mujer de Ronald Koeman, a los 65 años

Bartina Koeman Boddeveld, esposa del exfutbolista y entrenador neerlandés Ronald Koeman, falleció este martes 15 de septiembre a los 65 años.

Fue el propio Ronald Koeman quien dio a conocer la noticia del fallecimiento de su mujer mediante una publicación en sus redes sociales. "Con profunda tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra querida mamá y abuela".

Desde hacía 16 años, Bartina Koeman venía tratándose de un cáncer de mama, del que tuvo varias recaídas. En el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, de hecho, Ronald Koeman, entonces aún seleccionador de Países Bajos, admitió que su esposa no podía acompañarle porque seguía tratándose de su enfermedad.

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El FC Barcelona, club en el que Koeman se convirtió en leyenda tras su gol en la final de la Copa de Europa de Wembley en 1992, publicó un mensaje de pésame: "Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz".