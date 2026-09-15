Ovechkin, leyenda de la NHL de hockey, aparece en un vídeo electoral de Putin

El jugador ruso de los Washington Capitals Alex Ovechkin, uno de los mejores de la NHL, ha causado polémica por su aparición en un video de campaña de Rusia Unida y del presidente Vladímir Putin, junto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y otras figuras cercanas al Kremlin, según medios estadounidenses.

En las imágenes, Ovechkin aparece detrás de la directora de RT, Margarita Simonián, mientras interviene Lavrov, y también junto al actor Vladímir Mashkov y otras personalidades.

La aparición ha generado críticas por el contexto político de la campaña y por la presencia de figuras estrechamente asociadas con el Gobierno ruso.

Ovechkin, capitán de los Capitals, regresa a Washington para disputar su vigésima segunda temporada en la NHL, después de superar a Wayne Gretzky como máximo goleador histórico.

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Ovechkin mantiene desde hace años una relación pública con Putin y en 2017 creó el movimiento PutinTeam para respaldar al mandatario ruso. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el jugador pidió el fin de la guerra y la paz, aunque evitó condenar directamente a Putin.