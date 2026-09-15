Intrahistoria del torneo 'Leyendas y Prodigios' de ajedrez: 'Niño' Antón se corona y Faustino Oro se consolida

Llegar tarde a los sitios, más allá de ser una cuestionable costumbre, también puede ser una forma de disparar la adrenalina para aquellos que disfrutan con la tensión de apurar los minutos y funcionar al límite del reloj. Incluso puede considerarse una estrategia para generar voluntariamente incertidumbre en la persona que espera. De eso saben mucho en el ajedrez, donde es una rutina insospechadamente frecuente. Que se lo pregunten a Bobby Fischer...

Apurar el reloj

Viernes 11 de septiembre. La Nave Bellver es un antiguo galpón situado en el barrio de Tetuán que desde hace un par de años se ha convertido en "un laboratorio de acontecimientos". Entre ellos, el torneo de ajedrez 'Leyendas y Prodigios', que este año disputaba su segunda edición. Son las 10:45 de la mañana y en las siete mesas perfectamente dispuestas para arrancar las partidas solo hay presentes tres ajedrecistas. "Siempre llegan primero los niños porque sus padres se encargan de traerlos a tiempo", apunta Jorge Domingo, entrenador de deportistas y ajedrecistas de élite que forma parte de la organización. A su lado, José Miguel Ortega, miembro del Club 'Diagonal' de Alcorcón que hizo tablas con Kaspárov en el 90 cuando tenía 8 años, comprueba que está a punto toda la tecnología para el inicio de la octava ronda del torneo.

En la Nave solo están los "niños". El indio Sarbartho Mani, campeón del mundo sub-10, genera un efecto hipnótico en todos por su forma de moverse ante el tablero y la curiosidad que le empuja a pasearse de mesa en mesa durante la jornada. Faustino Oro, que estrena a sus 12 años su estatus de Gran Maestro precisamente en este torneo en el que ganó su primera norma, llega acompañado de Romina, su madre. Y el tercero es otro argentino, Francisco 'Pancho' Fiorito, que a sus 14 primaveras es el menor de una estirpe de ajedrecistas y viene a Madrid persiguiendo su primera norma de Gran Maestro.

Faustino Oro observa desde la distancia a Antón son Sokolov a su espalda / Fermín de la Calle

El reloj acaricia las 11 de la mañana, hora estipulada para el inicio, cuando comienzan a gotear participantes: Pepe Cuenca, David Antón (al que todos apodan cariñosamente 'Niño' Antón'), Diego Flores, Omar Almeida... Cuando arranca la jornada aún no están sentados en sus mesas Iván Sokolov, el 'fichaje' estrella de esta edición, Adrián Suárez o el inimitable Flo (David Lariño). Por su parte, Helena Li Chen, la ajedrecista majorera de ascendencia china, llega revolucionada. Como siempre. Camina de un lado a otro a todo prisa, suelta el móvil en el cajón habilitado para ello y se sienta obedientemente en su mesa. En ese preciso instante Eduardo López, el árbitro del torneo, da por abierta la sesión advirtiendo en inglés la hora de inicio de la sesión vespertina (17:00 horas).

Sokolov llega cuando su reloj ya ha consumido cinco minutos después de que Pepe Cuenca hubiese movido su peón. El ruso, que llegó a doblegar a Kaspárov en el torneo de Wijk aan Zee, impone con su metro noventa y su soviética sobriedad. Sokolov acude recurrentemente a la mesa de desayunos a llenar su vaso de zumo de naranja natural. En una de esas idas y venidas se cruza con Sarbartho, el indio de 10 años, que apenas le llega a la cintura componiendo una divertida estampa. Podrían ser abuelo y nieto.

No han pasado cinco minutos del inicio cuando 'Pancho' Fiorito y Omar Almeida estrechan la mano y se reparten el punto de su partida. El argentino parte raudo al hotel y el caribeño se anima a ingresar en la cabina de comentaristas para acompañar a David Martínez 'El Divis', alma mater del torneo, y a Mariano Sigman, neurocientífico y divulgador argentino que también es fundador de este singular torneo. Segundos después aparece por la puerta de la Nave Bellver la inconfundible figura de David Ladiño, el popular 'Fo', que porta una lata de bebida energética y una cara de haber pasado por la ducha con ganas de haberse quedado más tiempo en la cama.

Mirar directamente al adversario

Es curioso, pero solo los 'niños' se atreven a mirar a la cara a sus rivales. Sarbartho con descaro, abriendo mucho los ojos y dirigiendo una mirada profunda que parece buscar respuestas en los gestos de sus rivales. Los más veteranos son los que más se aíslan, con Sokolov utilizando sus enormes manos a modo de visera para limitar su campo de visión al tablero sin regalar mirada alguna a Cuenca. Faustino no mira a sus rivales con la fascinación con la que lo hace el indio Mani, pero lanza miradas fugaces por encima de las gafas que intentan advertir alguna reacción de sus adversarios tras cada uno de sus movimientos. El problema es que esta mañana tiene enfrente a David Antón, ajedrecista científico e impenetrable. Son los participantes que llegan más engrasados por su calendario de competición. Les espera a partir de esta semana la Olimpiada en Samarcanda (Uzbekistán), pero antes miden armas en Madrid. Precisamente esta partida es clave para el desenlace del torneo porque los dos están instalados en lo más alto de la tabla, aunque el español tiene un punto de ventaja sobre el argentino. Esto explica quizás que 'Fausti' afile su habitual audacia y aún jugando con negras no dude en tomar riesgos para intentar desequilibrar la partida.

Pepe Cuenca se bate con Iván Sokolov con Helena Li Chen al fondo esperando a su rival / Fermín de la Calle

Han pasado más de cuarenta minutos y Helena Li Chen fabula movimientos sola en su mesa a la espera de la improbable aparición de Adrián Suárez. O al menos eso flota en el ambiente. En este caso el retraso está generando un estrés evidente en la de Fuerteventura. Para entonces 'Fo' ya ha pasado un par de veces por 'El Confesionario', suerte de invernadero situado en el patio de la Nave desde donde los jugadores pueden compartir sus pensamientos con los seguidores on line del torneo. En la primera ocasión ha sido sincero: "Me han dado envidia Fiorito y Omar al firmar tablas en cinco minutos para irse a dormir un rato". En la segunda concluye su análisis estratégico de la partida apuntando "hace buen día para ir a la playa, la pena es que aquí creo que no hay". 'Fo' tiene una legión de seguidores que jalean las ocurrencias del gallego, quien está librando una batalla compleja con el cubano Lelys Martínez.

El lenguaje corporal delata la situación por la que atraviesan los jugadores. La rotunda presencia de Sokolov descansa observando las piezas a centímetros de su cabeza mientras mete bajo la mesa las manos y se acerca al tablero. Pepe Cuenca apoya el mentón sobre su mano izquierda mientras el brazo derecho le recoge el codo en una postura muy orgánica. Faustino, en la última mesa, baja la cabeza y mira por encima de las gafas el tablero, mientras su rival le observa desde la distancia dando vueltas como un león enjaulado. Antón se sienta tras el movimiento de Oro y amaga con coger la torre, pero a última hora se lo piensa. Entonces 'Fausti', que bebe tragos cortos de agua, tras ver cómo su rival se lo piensa mejor, deja su tablero y se coloca a la espalda de Pepe Cuenca tratando de adivinar los planes de Sokolov, quien pasea ajeno a la escena observando al altísimo techo de la nave de seis cuerpos que alberga el torneo.

Sarbartho, por su parte, se mantiene de pie, con su pequeña estatura y esos grandes ojos, escrutando a su adversario, el madrileño Pablo Almagro, justo cuando entra a toda prisa en la Nave Adrián Suárez, quien se sienta ante Li Chen disponiendo apenas de 13 minutos. Mani se marcha al cuarto de baño en el preciso instante en que Almagro aprovecha para colocarse una chaqueta. El sol pega contra los ventanales, pero el aire acondicionado cumple con su labor. Suárez se prepara para jugar una partida rápida ante Li Chen. La majorera no tenía planeada una mañana así.

Faustino Oro mueve pieza ante David Antón / Fermín de la Calle

'Niño' Antón gana sin encajar ninguna derrota

Antón come un caballo con el indio Mani observando a su espalda mientras 'Fausti' se contorsiona sentado sobre una de sus piernas observando a su rival por encima de las gafas. Pepe Cuenca evita las casillas malditas con los caballos (B2, B7, G2 y G7) cuando el reloj comienza a apremiarle. Oro ha sido capaz de abrir una fisura en el tablero que provoca que Antón se tome más tiempo del habitual para evaluar las consecuencias de sus próximos movimientos. Minutos más tarde la polaca Nadia Toncheva da la mano resignada a Diego Macías tras caer con el español y José Martínez se aúpa a la segunda posición tras doblegar a Diego Flores.

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Las partidas van llegando a su final, igual que la jarra de zumo de naranja de la que Sokolov ha dado buena cuenta mientras buscaba asfixiar a Cuenca con la ayuda del crono. Cuando 'Fausti' tiende la mano a Antón después de que este repitiese movimiento, el torneo queda virtualmente sentenciado. La mañana concluye con Sokolov y Cuenca firmando tablas y Almagro superando a Sarbartho. Una jornada que confirmaba la superioridad de un 'Niño' Antón que se ha mostrado muy consistente con cinco victorias y cuatro tablas, seguido de José Martínez y de un Faustino Oro que como advirtió Antón "ya ha llegado" y todo apunta que es para quedarse. También destaca la primera norma de Gran Maestro lograda por 'Pancho' Fiorito y el descubrimiento para el público español del indio Sarbartho Mani, campeón del mundo sub-10, que encandiló a todos con su simpatía, curiosidad y educación. Fin a una segunda edición del 'Leyendas y Prodigios' que termina con buena nota. Ahora todos a Samarcanda.