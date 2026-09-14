Susto para aprender: el Barça de Flick arranca de récord

Va como un cohete, dejando un rastro supersónico que le emparenta al vertiginoso Barça que alumbró Flick nada más llegar a España. Un equipo eléctrico, divertido, que dejó al Madrid de Ancelotti desnudo y atormentado preguntándose qué demonios había ocurrido delante suyo. Ahora, y en su tercer curso, este Barça 3.0 ha obtenido mejores números en su impecable arranque de Liga. Son cinco partidos y cinco victorias. Ha marcado, y sin ‘nueve’ tras la marcha de Lewandowski y Ferran Torres en un mismo verano, 21 goles. O sea, una media superior a los cuatro tantos, mientras que solo ha encajado cuatro en 450 minutos. Y dos de ellos llevaron la firma del Levante en el peor momento del líder, al que se le vio débil y terrenal.

Tuvo un susto el Barça, que vio recortado su cómodo 0-3 a un inquietante 2-3 que preocupó, y mucho, al técnico alemán porque detectó una inexplicable caída de tensión. Quedó en un susto ante el fiable conjunto valenciano, que no perdía en su casa desde febrero pasado. Atenuado todo luego por el golazo de Adeyemi, un acrobático delantero zurdo que solo sabe marcar goles con la pierna derecha. Un suplente de rendimiento inmediato, como si llevara toda su vida esperando ser vestido de azulgrana. Apenas 140 minutos ha jugado de Liga, suficiente para marcar tres tantos. Y todas con la diestra.

Goles a favor y en contra en la liga.

Esa imponente cabalgada del exdelantero del Dortmund calmó a Flick después de una segunda parte llena de problemas porque el Barça, con el penalti de Lamine, dio por liquidado y ganado el partido. Víctima de sus propios errores -grosero el de Xavi Espart en el 1-3 quedándose como una estatua Christensen y frágil como estuvo Marc Bernal en el inicio del 2-3-, el equipo supo que esas bajadas de tensión competitiva pueden ser terriblemente dañinas. De ahí la preocupación del entrenador alemán, por mucho que en la sala de prensa del Levante lanzara un mensaje conciliador hacia la plantilla. Estuvo comprensivo Hansi, entendiendo como hasta "normal" la caída de rendimiento en una segunda parte que será, eso sí, muy estudiada.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra tras anotar un tanto durante el encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports disputado entre el Levante y el FC Barcelona este domingo en el estadio Ciutat de Valencia. / Biel Alino / EFE

Muy estudiada porque el Barça dejó de emitir las señales que le hacen perfectamente reconocible, alcanzando en este arranque cifras que no logró ni en la primera. Entonces, sumó 15 puntos de 15 posibles, pero con menos goles (17) que ahora (21). Y en la segunda, aquel empate en Vallecas con el Rayo dejó para la posteridad una frase de Flick que sirvió como guía para no enredarse en líos de autoestima y de barriga llena. "Los egos matan al éxito", pregonó el técnico. El mismo que el pasado domingo se arrogó la condición de culpable del gol anotado por Iván Romero, quien aprovechó la inesperada asistencia de Xavi Espart. Andaba cansado, y con rampas, el joven e improvisado lateral zurdo. Pedía ser sustituido. Pero el entrenador optó por aguardar a tomar esa decisión.

El 'mea culpa'

"El primer gol que encajamos fue culpa mía. Queríamos hacer el cambio y Espart lo había pedido, pero decidimos esperar. Pero estoy contento, ganamos y tuvimos un gran inicio de partido", admitió Flick, quien no tuvo queja alguna hacia la actitud de sus jugadores en la segunda mitad. Más bien hizo todo lo contrario porque elogió la capacidad que exhibió el Barça para "sobrevivir", esa fue la palabra que repitió Hansi en varias ocasiones, superando la angustia que vivió en esos instantes hasta que Adeyemi se inventó una jugada monumental para acallar tanto susurro.

Resumen de puntos de la liga en un gráfico de columnas.

Pero el susto llegó. Llegó coincidiendo con este arranque perfecto del líder, que no ha notado la ausencia de sus delanteros titulares en la pasada temporada. Y ni siquiera el poderoso Madrid de Mourinho, que se sustenta sobre Mbappé, Vinicius, Bellingham y el tímido Diomande, puede mirarle a los ojos. Han anotado los madridistas 14 tantos en las cinco primeras jornadas, siete menos que el Barça, quien recibió en Valencia el mensaje de una simple desconexión que le pudo costar caro.

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Quedó finalmente en un susto, que le llegó a Flick en el mejor momento posible. Con un comodísimo colchón de puntos (15 de 15) y sin un rasguño, pero con muchos mensajes, que debe descodificar el técnico junto a su plantilla. Le quedan dos partidos antes del parón (viene el Racing el miércoles al Camp Nou y el sábado toca viajar al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla) para certificar un sprint inicial de Liga irreprochable.