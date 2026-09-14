Som un Clam muestra su preocupación por la salud económica del Barça y lanza 10 preguntas a la directiva de Laporta antes de la Asamblea

Som un Clam, el grupo de socios del Barça que lidera Joan Camprubí Montal, ha planteado diez preguntas a la directiva de Joan Laporta de cara a la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo fin de semana. Son 10 preguntas con espíritu crítico, en las que pone de manifiesto su preocupación por la situación económica del FC Barcelona. Sin dejar de celebrar el ilusionante momento del equipo que dirige Hansi Flick, Som un Clam subraya que "la sostenibilidad económica no es un obstáculo para la ilusión: es la condición para que dure". Estas son las 10 cuestiones.

Joan Laporta, ante los compromisarios en la Asamblea extraordinaria para validar el acuerdo con Nike. / / FCBARCELONA

¿Cómo piensa la Junta reducir una deuda que ya alcanza los 2.441 M€ y que ha crecido 357 M€ en sólo un año, si 676,7 M€ ya vencen a corto plazo? (Somos el club más endeudado de Europa). ¿Cómo hablar de estabilización económica cuando 354,4 M€ de nueva financiación no evitan que la caja caiga 91,5 M€ y el flujo de caja de explotación siga siendo negativo? Ahora que celebramos ingresos récord de más de 1.000M€, ¿qué plan tiene la Junta para que los 114,2M€ de gasto financiero no sigan anulando cualquier mejora del resultado de explotación? ¿Qué queda exactamente por pagar del Espai Barça, cuándo acabará definitivamente el estadio y cuál es el plan real para el nuevo Palau? ¿Podemos exigir a la constructora una indemnización por los daños y perjuicios causados por los retrasos? ¿Cuándo sabremos dónde sentaremos a los socios y qué precio tendrán los abonos? ¿Quién asume la responsabilidad del empeoramiento de los fondos propios hasta los -168 M€ y del incumplimiento de la normativa financiera de la UEFA, que ya ha costado 15 M€ en el club y puede comportar hasta 45 M€ adicionales? El artículo 67 de los Estatutos obliga a la Junta a compensar las pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial en dos ejercicios, bajo riesgo de cese anticipado. Pero esta junta en 2021 suspendió el artículo mientras el patrimonio neto sea negativo. ¿Qué plazo concreto, con qué objetivos anuales de patrimonio neto, resultado y ratio deuda neta/EBITDA, asume la junta para restablecer el equilibrio patrimonial? Y mientras el artículo 67 continúe suspendido, ¿qué mecanismo de control independiente acepta para que esta suspensión no se convierta, de facto, en una exoneración ante nuevos incumplimientos? ¿Qué plan de negocio justifica ampliar la participación en Barça Studios (del 53,4% al 63,14%) cuando el activo acumula ya un deterioro del 69% del valor invertido? ¿Dónde está la contención salarial si el presupuesto de 2026/27 vuelve a situar la masa salarial deportiva prácticamente al nivel prepandemia (633 M€ frente a los 636 M€ de 2019/20)? ¿Cómo se justifica que la estructura no deportiva haya crecido un 60% en cinco años y qué controles se han aplicado? ¿Se ha convertido la venta recurrente de jugadores en una pieza imprescindible para cuadrar las cuentas? ¿Es el Barça, estructuralmente, un club vendedor? ¿Qué credibilidad tiene el presupuesto de 2026/27 después de cuatro ejercicios consecutivos de incumplimiento, con una nueva desviación negativa de 22 M€ este año?