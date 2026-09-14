Rybakina desbanca a Sabalenka tras 99 semanas en el número uno de la clasificación

La kazaja Elena Rybakina se ha situado al frente de la clasificación de la WTA, desbancando así tras 99 semanas del número uno a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La kazaja, que se impuso en tres sets a la bielorrusa este sábado en la final del Abierto de Estados Unidos, se convierte así en la trigésima mujer en la historia que llega a lo más alto de la clasificación de la WTA.

Según el 'ranking' hecho publico este lunes por la Asociación de Tenistas Profesionales, Rybakina suma 9.901 puntos por los 7.875 de Sabalenka y 7.265 de la estadounidense Jessica Pegula, que está un puesto por delante de su compatriota Coco Gauff, con 7.244.

Pegula y Gauff cayeron en las semifinales de Nueva York ante Sabalenka y Rybakina, respectivamente.

El top diez lo completan la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, quinta con 5.743 unidades; la checa Linda Noskova, sexta con 5.328; la ucraniana Elina Svitolina, séptima con 4.809; la checa Karolina Muchova, octava con 4.683; la polaca Iga Swiatek, novena con 4.619; y la ucraniana Marta Kostyuk, décima con 3.980.

La primera española en la clasificación mundial es Cristina Bucsa, 44.ª, con 1.164 puntos, una posición por detrás de Yuliia Starodubtseva, con 1.165 unidades, y una por delante de la checa Karolina Pliskova, que suma 1.121. Bucsa desciende cuatro puestos.

Otra española, Paula Badosa, es 70.ª, con 955 puntos, y remonta 17 posiciones en la tabla de la WTA, mientras que Jessica Bouzas se sitúa entre las cien mejores al subir doce posiciones y es 93.ª con 809 puntos.

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En la clasificación hecha pública este lunes destaca la subida de la china Qinwn Xheng, que avanza 69 posiciones y se sitúa en la 52.ª plaza después de llegar a los cuartos de final, en los que cayó eliminada ante Rybakina, del Abierto de Estados Unidos, procedente de la fase de clasificación. EFE