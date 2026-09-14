¿Oyeron ustedes a Messi pedir el Balón de Oro para él? ¡Pues ganó ocho!

¿Pidió la francesa Esther Duflo que le dieran el Premio Nobel de Economía “por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global? No, no lo pidió, ni se le pasó por la cabeza.

¿Ha pedido Penélope Cruz su segundo Oscar por ‘La bola negra’, ‘La invitación’ o ‘Búnker’, sus tres últimas películas? No, son los demás, por ejemplo, ‘Variety’, quien pide otra estatuilla para ella.

¿Ha suplicado, gritado, la fabulosa Rosalía que le den un Grammy por su sensacional espectáculo ‘LUX Tour’, elogiado por el mundo entero? No, simplemente se ha dedicado a que la gente disfrute con él. Y punto.

¿Ha pedido Marc Márquez que le den el Princesa de de Asturias del Deporte, mereciéndolo más, mucho más, que nadie? No, sigue arrasando en el Mundial de motociclismo, desde 2010, acaparamdo victorias, títulos y provocando la felicidad de sus fans. Con eso tiene más que suficiente y es feliz.

Messi, con sus primeros seis Balones de Oro, acabó con ocho. / FCB

¿Ustedes escucharon, en algún momento, pedir a la portentosa Aitana Bonmatí el Balón de Oro? ¿La escucharon? ¡Que va, que va! Eso no se pide, se gana.

Y, más, mucho más, vaya que sí: ¿Oyeron ustedes a Leo Messi, ganador de ocho Balones de Oro ¡ocho! (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y segundo ¡segundo! en otras cinco ediciones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), pedir el Balón de Oro para él y decir que era el Mejor Futbolista del Mundo? ¡Por favor!, jamás salió de su modesta boca semejante chulería.

Solo a Gianni Infantino, presidente (aún) de la FIFA, se le ocurre proponer que Donald Trump se merece, él vaya, el ‘señor de las guerras’, el Premio Nobel de la Paz y hasta se inventa uno para el presidente estadounidense.

Solo a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y/o, vaya, Lamine Yamal se les ocurre decir, insistir, repetir, fardar, vanagloriarse, de que, no solo son los mejores jugadores de la historia (sin serlos), sino que exigen que les den, porque se lo merecen, el Balón de Oro.

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En serio, un poquito de ‘por favor’, sean ustedes, no modestos, no, sean deportistas, sean correctos, sean normales, ya tienen suficiente con toda la adulación que arrastran por, simplemente, jugar a fútbol. Nadie, nadie, ningún otro profesional ¡y todos ellos hacen una labor mucho más importante, destacada y valiosa que la suya! se atreven ni atreverán a pedir el Premio Nobel, así que estén calladitos, jueguen, goleen, ganen todo el dinero que merecen (y más), pero compórtense, por favor, ustedes solo saben jugar a fútbol.