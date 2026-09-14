FÚTBOL
Óscar Sánchez, nuevo entrenador interino del Valencia en sustitución de Corbarán
Óscar Sánchez se convertirá este martes en el sexagésimo quinto entrenador del Valencia, al dirigir al equipo de Mestalla en la sexta jornada de LaLiga en el campo del Alavés.
Sánchez, actual entrenador del Valencia Mestalla, ocupará el cargo de primer entrenador de manera interina y hasta que la entidad contrate un nuevo técnico, tras haber destituido a Carlos Corberán este domingo después de que el equipo haya sumado solo un punto de los primeros quince en juego.
Óscar Sánchez será el sexagésimo quinto técnico que dirige al equipo en Primera porque el inglés Jimmy Elliott ha sido el único entrenador que no ha estado al frente del equipo en la máxima categoría, porque lo hizo solo en Segunda en la campaña 1928-29.
La lista de entrenadores con más partidos al frente del Valencia la encabeza Alfredo Di Stefano, que acumuló 313 encuentros entre todas las competiciones. En el otro lado están Nico Estévez y Óscar Fernández, que se sentaron en el banquillo del primer equipo en dos ocasiones, tras ejercer de interinos.
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