La temporada blanquiazul
El Espanyol quiere volar alto ante el Rayo: "Vamos a por el 9 de 9, esa es nuestra ambición"
El equipo de Manolo, que venció el sábado pasado en Pamplona, persigue este martes en Leganés el segundo triunfo fuera de casa antes de recibir el viernes al Elche.
Animado por el incontestable triunfo del sábado en Pamplona (0-2), el Espanyol afronta este martes (19.00 horas) su segundo partido fuera de casa en cuatro días. El bloque de Manolo González quiere volar alto ante un Rayo que volverá a jugar en Leganés, por lo que se trata de una buena ocasión para repetir éxito y mirar hacia arriba en una semana propicia que se cerrará el viernes en Cornellà contra el Elche.
"Es muy difícil ganar tres partidos seguidos en Primera División, pero es nuestro objetivo. Vamos a por el 9 de 9, es nuestra ambición, sabiendo que es complicadísimo”", reflexionó este lunes el técnico perico, algo molesto por la acumulación de duelos en este inicio de curso. "Se juegan tres partidos en una semana y no hemos llegado a octubre. Es una barbaridad".
Cautela con Bryan
Después de caer en Anoeta plantando cara y de triunfar en El Sadar, el cuadro perico parece dispuesto a dejar claro que sus prestaciones fuera de casa serán mucho mejores que las del curso pasado. Evitar la visita a Vallecas también debería ayudar a los blanquiazules, aunque el bloque madrileño sumó cuatro puntos en sus dos choques en Butarque ante Alavés (1-1) y Racing (2-1). "A las 21 horas de mañana sabré si nos ha beneficiado. Han jugado ya dos veces allí y ya están acostumbrados. Es un partido complicado, se juegue donde se juegue", apuntó Manolo.
El técnico podría introducir algún cambio, con opciones para hombres que no fueron titulares como Moscardo, Pol Lozano o Calatrava. Con Bryan Zaragoza se prefiere ir poco a poco. "Eso lo marcará él mismo. Lo hablamos cada día. Es un chico que tiene claro que cuando esté listo para jugar más de lo que está jugando lo dirá. Dentro de poco será así. Hay que hacer las cosas con cabeza", explicó el preparador gallego.
Elogios para Roberto
Arriba no faltará Roberto, que suma cinco goles en cinco jornadas con un nivel de efectividad extraordinario. "Si sigue así el año que viene estará en el City. No es normal que un delantero de Primera marque en todos los partidos y menos aún en el Espanyol. Hay que ir paso a paso. Igual ahora está dos partidos sin marcar y seguirá haciendo cosas bien. Lo que está haciendo Roberto es muy complicado sin estar en el Barça, Madrid o Atlético", concluyó Manolo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Márquez le da una lección magistral a Bezzecchi en su propia casa
- Pedro Sánchez y sus ministros dan plantón a la Fórmula 1 y a los Reyes
- Diomande comienza a impacientarse con su irrelevancia en el Real Madrid
- El Sabadell responde a Maica García y alega que 'actuó en todo momento conforme a la legalidad
- Carlos Sainz, embajador con sentido crítico: 'Madring deberá hacer cambios en el futuro
- Ferran Torres sigue en éxtasis da el primer triunfo al PSG en la Ligue 1
- Xavi Espart me agota, por Lluís Carrasco
- Márquez sale líder del Mundial tras otra exhibición en Misano