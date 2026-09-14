El Espanyol quiere volar alto ante el Rayo: "Vamos a por el 9 de 9, esa es nuestra ambición"

Animado por el incontestable triunfo del sábado en Pamplona (0-2), el Espanyol afronta este martes (19.00 horas) su segundo partido fuera de casa en cuatro días. El bloque de Manolo González quiere volar alto ante un Rayo que volverá a jugar en Leganés, por lo que se trata de una buena ocasión para repetir éxito y mirar hacia arriba en una semana propicia que se cerrará el viernes en Cornellà contra el Elche.

"Es muy difícil ganar tres partidos seguidos en Primera División, pero es nuestro objetivo. Vamos a por el 9 de 9, es nuestra ambición, sabiendo que es complicadísimo”", reflexionó este lunes el técnico perico, algo molesto por la acumulación de duelos en este inicio de curso. "Se juegan tres partidos en una semana y no hemos llegado a octubre. Es una barbaridad".

Cautela con Bryan

Después de caer en Anoeta plantando cara y de triunfar en El Sadar, el cuadro perico parece dispuesto a dejar claro que sus prestaciones fuera de casa serán mucho mejores que las del curso pasado. Evitar la visita a Vallecas también debería ayudar a los blanquiazules, aunque el bloque madrileño sumó cuatro puntos en sus dos choques en Butarque ante Alavés (1-1) y Racing (2-1). "A las 21 horas de mañana sabré si nos ha beneficiado. Han jugado ya dos veces allí y ya están acostumbrados. Es un partido complicado, se juegue donde se juegue", apuntó Manolo.

Manolo González, junto a sus ayudantes, en el entrenamiento de este lunes. / RCDE

El técnico podría introducir algún cambio, con opciones para hombres que no fueron titulares como Moscardo, Pol Lozano o Calatrava. Con Bryan Zaragoza se prefiere ir poco a poco. "Eso lo marcará él mismo. Lo hablamos cada día. Es un chico que tiene claro que cuando esté listo para jugar más de lo que está jugando lo dirá. Dentro de poco será así. Hay que hacer las cosas con cabeza", explicó el preparador gallego.

Noticias relacionadas

Elogios para Roberto

Arriba no faltará Roberto, que suma cinco goles en cinco jornadas con un nivel de efectividad extraordinario. "Si sigue así el año que viene estará en el City. No es normal que un delantero de Primera marque en todos los partidos y menos aún en el Espanyol. Hay que ir paso a paso. Igual ahora está dos partidos sin marcar y seguirá haciendo cosas bien. Lo que está haciendo Roberto es muy complicado sin estar en el Barça, Madrid o Atlético", concluyó Manolo.