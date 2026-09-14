El deporte femenino carga contra Sydney Sweeney: "Las mujeres pertenecen a la industria del deporte sin ser sexualizadas"

El deporte femenino se ha unido en contra de la campaña que ha protagonizado Sydney Sweeney para Novig, una plataforma de apuestas y predicciones deportivas, de la cual . En ella, la actriz sale prácticamente desnuda, tapándose con balones o elementos de diferentes deportes. Ante la sexualización descarada, las deportistas, mayoritariamente de Estados Unidos, han alzado la voz.

"No puedo describir la rabia que siento al ver esto", confiesa la exnadadora olímpica Ariarne Titmus, que se mostró tajante en sus redes sociales. "No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su oficio, sino para todas las mujeres que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia… Pensaba que este tipo de marketing "absurdo" era cosa del pasado", añade. También se ha pronunciado la triatleta Jenna Gwinn. "El lugar de la mujer en la industria del deporte es como atleta, reportera, entrenadora... No sexualizar cuerpos para un anuncio de apuestas deportivas dirigido a hombres. Las mujeres pertenecen a la industria del deporte sin ser sexualizadas", explicó en su vídeo.

Amy Hunt, velocista británica y cuatro veces campeona de Europa, ha sido especialmente contundente y, después de competir en los 200 metros, señaló directamente: “This is what women in sport look like”, reivindicando el esfuerzo, los músculos, el sudor y el sacrificio que hay detrás del deporte femenino.

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Otra manera que han tenido muchas de ellas de denunciar lo sucedido y posicionarse firmemente en contra es poner imágenes reales de deportistas compitiendo, mostrando así la realidad. Bajo el lema "This is women in sports", así son las mujeres en el deporte, ya encontramos centenares de vídeos en Instagram y TikTok donde deportistas de todas las disciplinas y categorías reclaman que se deje de sexualizar a la mujer en el mundo del deporte.